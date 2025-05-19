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В Грузии веганы спасли свинку от забоя после того, как та прославилась в соцсетях

Сегодня в 15:41
Фото: ვეგანიზმი•Veganism/Facebook*

В Грузии группа активистов из фейсбук*-группы Veganism собрала деньги и выкупила свинью по прозвищу Груту, которая недавно стала звездой соцсетей. Об этом рассказали на странице сообщества.

Свинка жила в Бакуриани и в середине апреля стала известна в сети. Тогда среди грузинских пользователей распространилось видео, на котором Груту трогательно радуется весеннему снегу.

Видео: ვეგანიზმი•Veganism/Facebook*

После этого в фейсбуке* анонсировали сбор средств для Груту. Всего за пару недель любителям животных удалось собрать 1626 лари (более 47 тысяч рублей). Этого хватило на покупку свинки, ее перевозку в Тбилиси и содержание.

Хрюшку поселили у одной из участниц группы, которая живет в доме с большим двором. Свинка уже напакостила новой хозяйке: она сломала забор в попытке пробраться на территорию соседей.

Но новая владелица, похоже, не в обиде на Груту. Она рада, что теперь ояателная свинка сможет прожить долгую жизнь.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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