В Грузии веганы спасли свинку от забоя после того, как та прославилась в соцсетях

В Грузии группа активистов из фейсбук*-группы Veganism собрала деньги и выкупила свинью по прозвищу Груту, которая недавно стала звездой соцсетей. Об этом рассказали на странице сообщества.
Свинка жила в Бакуриани и в середине апреля стала известна в сети. Тогда среди грузинских пользователей распространилось видео, на котором Груту трогательно радуется весеннему снегу.
После этого в фейсбуке* анонсировали сбор средств для Груту. Всего за пару недель любителям животных удалось собрать 1626 лари (более 47 тысяч рублей). Этого хватило на покупку свинки, ее перевозку в Тбилиси и содержание.
Хрюшку поселили у одной из участниц группы, которая живет в доме с большим двором. Свинка уже напакостила новой хозяйке: она сломала забор в попытке пробраться на территорию соседей.
Но новая владелица, похоже, не в обиде на Груту. Она рада, что теперь ояателная свинка сможет прожить долгую жизнь.
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