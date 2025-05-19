В России хотят ввести ПДД для роботов-доставщиков

Каждому доставщику присвоят свой номер и QR-код, их оборудуют лидарами, фарами, красным фонарем и светоотражателями. Для роверов ведут и ограничения по скорости — 25 километров в час, при движении по тротуару — 10 километров в час, при пересечении пешеходного перехода — 6 километров в час. Размер робота должен не превышать 80 сантиметров в ширину и 110-ти в длину, а его масса не должна быть более 120 килограммов (без учета перевозимого груза).