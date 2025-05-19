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В России хотят ввести ПДД для роботов-доставщиков

Сегодня в 15:23
Фото: Агентство «Москва»

Роботы-доставщики в России могут стать полноправными участниками дорожного движения, сообщает «Коммерсант».

Проект нового экспериментального правового режима (ЭПР) направил в Минэкономики «Яндекс». Нововведение позволит урегулировать юридический статус роботов — для роверов впервые закрепят отдельные правила движения и ответственность в случае нарушений.

Согласно новому проекту, роботам разрешат ездить внутри зданий, по обочинам или правому краю проезжей части, а также по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. На перекрестках устройства должны будут подчиняться сигналам светофора для пешеходов и велосипедистов. Стоять доставщикам можно будет на тротуарах, в пешеходных зонах, а в Москве — около «специальных конструкций» и местах, обозначенных разметкой для стоянки велосипедов или электросамокатов.

Каждому доставщику присвоят свой номер и QR-код, их оборудуют лидарами, фарами, красным фонарем и светоотражателями. Для роверов ведут и ограничения по скорости — 25 километров в час, при движении по тротуару — 10 километров в час, при пересечении пешеходного перехода — 6 километров в час. Размер робота должен не превышать 80 сантиметров в ширину и 110-ти в длину, а его масса не должна быть более 120 килограммов (без учета перевозимого груза).

В проекте ЭПР описывается и порядок действий при аварии с участием роботов. Так, в случае попадания ровера в аварию, компания «незамедлительно» должна передать через «112» информацию о ДТП и в течение 2 часов направить на место происшествия своего представителя.

«Ответственность за причинение вреда будет нести „исполнительный орган“ компании, а также (или) диспетчер или сотрудник, ответственный за техническое состояние робота. Если устройство по вине компании причинило ущерб здоровью или имуществу, пострадавший может претендовать на сумму до 500 тыс. рублей — для этого в рамках ЭПР вводится обязательное страхование, аналогичное ОСАГО. Если в ходе ДТП с участием ровера причинен тяжкий вред здоровью или смерть человека, экспериментальный правовой режим приостанавливается», — говорится в описании проекта.

Если в аварии обошлось без жертв и у другого участника нет претензий к «Яндексу», с места можно уехать без оформления документов и вызова ГИБДД. По данным компании, пока не произошло ни одного случая с серьезным ущербом с участием роверов. При этом при каждой регистрации случая нарушения ПДД штрафы получит «Яндекс» согласно КоАП.

Первые роботы-доставщики «Яндекса» появились в 2019 году в Сколково, сейчас устройства эксплуатируются в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область). ЭПР должен охватить еще 20 регионов России, в числе которых Петербург, Башкортостан, Краснодарский и Приморский края, Ростовская и Московская области.

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