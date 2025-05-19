Нурлана Сабурова обязали покинуть Россию из‑за нарушения миграционного законодательства

Обновлено сегодня в 15:48

Нурлана Сабурова оштрафовали на 5000 рублей за нарушение сроков пребывания в России, сообщили ТАСС правоохранители. Комик должен покинуть РФ в установленный законом срок.

По данным Baza, комик провел в стране 114 дней за год вместо разрешенных 90. Поскольку его лимит превышен, с возвращением в Россию в этом году у Сабурова могут быть сложности.