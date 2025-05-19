Нурлана Сабурова обязали покинуть Россию из‑за нарушения миграционного законодательства

Комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево. Видео, как полицейские уводят ведущего шоу «Что было дальше?», опубликовал телеканал «Рен ТВ». Сабурова доставили в отдел МВД по вопросам миграции в Химках.
«Рен ТВ» и Mash утверждают, что Сабурову уже назначили штраф в 5000 рублей, а также обязали в ближайшие две недели покинуть страну и «законно въехать обратно».
На выходе из отдела по вопросам миграции Сабурова сняла съемочная группа НТВ. Комик сказал корреспонденту, что его «еще не выдворяют», а его дело пока рассматривают. Сотрудник канала также спросил у стендапера, почему тот использует «миграционных решальщиков» и как, имея дорогую недвижимость в России, он все еще остается гостем в этой стране. На первый вопрос Сабуров ответил, что это неправда, а на второй ― что закон это позволяет.