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Экспозицию музея Людвига уберут из Русского музея. В нее входят работы Уорхола, Пикассо и Кунса

Сегодня в 14:49
Фото: Государственный Русский музей

Произведения искусства из коллекции музея Людвига перестанут выставляться в залах Русского музея. Об этом написало издание «Собака».

По его информации, арт-работы уже убрали в фонды, освободив пространство Мраморного дворца для выставки «Жизнь замечательных собак». Среди отправившихся в архив объектов — работы Энди Уорхола и Пабло Пикассо.

Как утверждают сотрудники музея, экспозиция с шедеврами поп-арта и постмодернизма может уже не вернуться в стены Русского музея, несмотря на свою высокую ценность. Из официальных наименований экспозиции убрали фамилию Людвиг, отметили они.

Согласно данным сервиса Wayback Machine, название музея Людвига пропало с официальной страницы выставки еще во второй половине 2024 года.

Русский музей пока не прокомментировал информацию о снятии экспонатов из коллекции музея Людвига. Тем не менее работники институции говорят «почти о полной уверенности», что арт-работы не вернутся в экспозицию.

Коллекцию музея Людвига составили немецкие меценаты Петер и Ирене Людвиг. В 90-х они пожертвовали часть своего собрания Русскому музею. Среди прочих во владение музея перешли произведения Роберта Раушенберга, Джеффа Кунса и Йозефа Бойса.

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