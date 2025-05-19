Экспозицию музея Людвига уберут из Русского музея. В нее входят работы Уорхола, Пикассо и Кунса

Произведения искусства из коллекции музея Людвига перестанут выставляться в залах Русского музея. Об этом написало издание «Собака».
По его информации, арт-работы уже убрали в фонды, освободив пространство Мраморного дворца для выставки «Жизнь замечательных собак». Среди отправившихся в архив объектов — работы Энди Уорхола и Пабло Пикассо.
Как утверждают сотрудники музея, экспозиция с шедеврами поп-арта и постмодернизма может уже не вернуться в стены Русского музея, несмотря на свою высокую ценность. Из официальных наименований экспозиции убрали фамилию Людвиг, отметили они.
Русский музей пока не прокомментировал информацию о снятии экспонатов из коллекции музея Людвига. Тем не менее работники институции говорят «почти о полной уверенности», что арт-работы не вернутся в экспозицию.
Коллекцию музея Людвига составили немецкие меценаты Петер и Ирене Людвиг. В 90-х они пожертвовали часть своего собрания Русскому музею. Среди прочих во владение музея перешли произведения Роберта Раушенберга, Джеффа Кунса и Йозефа Бойса.