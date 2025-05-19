В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль популяризации технологий «Тех-Френдли Викенд»

С 5 по 8 июня в Нижнем Новгороде пройдет новый технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд» от конференции ЦИПР.
Событие пройдет на главных городских пространствах — «Нижегородской ярмарке» и в молодежном центре «Высота».
Главная тема «Тех-Френдли Викенда» — искусственный интеллект. Деловая программа включает восемь тематических треков: финансы, маркетинг, медиа, искусство, мода, экология, человеческий капитал и образование.
Среди спикеров Wylsacom, Андрей Себрант, Александра Жаркова, Андрей Коняев, Анастасия Полетаева, Даниил Трабун, а также эксперты из «Яндекса», «Сбера», «Альфа-Банка», предприниматели и представители индустрии искусственного интеллекта.
Участники обсудят обучение нейросетей и влияние ИИ на креативные индустрии. Развлекательная программа объединит технологии, музыку, спорт и гастрономию. На открытой площадке будут расположены поп-ап-корнеры, фуд-траки, фитнес-бар, зона для футбола, занятий йогой и концертов.
Участие в «Тех-Френдли Викенде» и активностях бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте.
«Фестивали нового формата помогают заложить технологическое мышление у подростков и студентов — тех, кто в ближайшие годы будет определять облик цифровой экономики. Мы хотим, чтобы „Тех-Френдли Викенд“ стал для них пространством вдохновения, безопасным входом в сложный, но невероятный мир ИИ и цифровых профессий», — подчеркнула Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд».