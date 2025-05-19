Бывший шеф-повар «Белуги» откроет гастробистро в Москве

«Сейчас я говорю о современных бистро, где еда на каждый день не кажется скучной, а порой доставляет эмоции. Они сравнимы с посещением гастрономических ресторанов, только лишь в более упрощенной форме восприятия, с актуальной и современной винной картой и сервисом, ассоциирующимся с походом в гости к друзьям», — написал Викентьев.