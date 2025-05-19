Бывший шеф-повар «Белуги» откроет гастробистро в Москве

Бывший шеф-повар ресторана «Белуга» Евгений Викентьев летом откроет в Москве новое гастробистро Centrale. Об этом Викентьев написал у себя в инстаграме*.
Партнером по проекту Викентьева станет Елена Антоничева, с которой тот 10 лет назад открывал «Hamlet + Jacks» в Петербурге. По словам шеф-повара, за время жизни и работы в Европе он активно посещал заведения, в которых любил регулярно находиться сам, — современные бистро.
«Сейчас я говорю о современных бистро, где еда на каждый день не кажется скучной, а порой доставляет эмоции. Они сравнимы с посещением гастрономических ресторанов, только лишь в более упрощенной форме восприятия, с актуальной и современной винной картой и сервисом, ассоциирующимся с походом в гости к друзьям», — написал Викентьев.
По данным телеграм-канала Mur, бистро расположится в доме № 14 на Вознесенском переулке.
Евгений Викентьев в 2008 году окончил профессиональный лицей кулинарного мастерства № 140 по специальности «повар-кондитер, коммерсант в области общественного питания». В том же году устроился на кухню итальянского ресторана Il Palazzo под управлением бренд-шефа Джузеппе Риккебуоно, чей ресторан в Италии имеет звезду Michelin. Работал на кухнях лучших ресторанов Петербурга, возглавлял кухню бара «Винный шкаф», японского бистро Nau. В 2016 году занял второе место в конкурсе на звание лучшего молодого шеф-повара России «Серебряный треугольник», а в 2017 году выиграл в российском кулинарном конкурсе «Аэрофлота» «На высоте».
В 2020 году возглавил кухню ресторана российских деликатесов «Белуга», а спустя год стал самым молодым обладателем звезды гида Michelin в России за самую выдающуюся кулинарию и получил «пальмовую ветвь» в номинации «Шеф года» премии «Прорыв года». В декабре 2024 года Викентьев сообщил, что покидает проект. Новым шеф-поваром ресторана Александра Раппопорта стал Роман Чистов.
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