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Внук Зураба Церетели стал новым президентом Российской академии художеств

Сегодня в 13:24
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Внук Зураба Церетели — Василий Церетели — был избран президентом Российской академии художеств (РАХ) на общем собрании членов академии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь, согласно процедуре выборов, нового президента РАХ должно утвердить в должности правительство России.

Василия назначили исполняющим обязанности президента академии 29 апреля. Он сменил на этом посту своего деда, который скончался в возрасте 91 года 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца.

Василий Церетели — российский художник и арт-менеджер. Он также занимает должность исполнительного директора Московского музея современного искусства (ММОМА) и является членом Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России и Ассоциации искусствоведов.

Церетели учился в университете дизайна Parsons School of Design и Высшей школе визуального искусства, которую окончил со степенью бакалавра изобразительных искусств.

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