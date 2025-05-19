Внук Зураба Церетели стал новым президентом Российской академии художеств

Внук Зураба Церетели — Василий Церетели — был избран президентом Российской академии художеств (РАХ) на общем собрании членов академии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Теперь, согласно процедуре выборов, нового президента РАХ должно утвердить в должности правительство России.
Василия назначили исполняющим обязанности президента академии 29 апреля. Он сменил на этом посту своего деда, который скончался в возрасте 91 года 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца.
Василий Церетели — российский художник и арт-менеджер. Он также занимает должность исполнительного директора Московского музея современного искусства (ММОМА) и является членом Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России и Ассоциации искусствоведов.
Церетели учился в университете дизайна Parsons School of Design и Высшей школе визуального искусства, которую окончил со степенью бакалавра изобразительных искусств.