Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв пожалела, что завела аккаунт на OnlyFans: «Мне стыдно»

Кейв добавила, что заработать на платформе тоже не получилось. «Я стала зависимой от этих денег — это действительно вызывает привыкание, как только они начинают поступать. Было больно и грустно терять подписчиков, хотя я с самого начала ясно объяснила, что именно предлагаю. Но в итоге все равно почувствовала себя обманщицей», — пояснила она.