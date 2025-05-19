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Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв пожалела, что завела аккаунт на OnlyFans: «Мне стыдно»

Сегодня в 12:49
Фото: Warner Bros.

Актриса Джесси Кейв, которая сыграла Лаванду Браун в трех фильмах о «Гарри Поттере», пожалела, что завела аккаунт на OnlyFans. Об этом сообщает US Weekly.

«Мне стыдно, что я это сделала. Это доказательство моей неспособности зарабатывать деньги как актриса и писательница», — написала звезда «Гарри Поттера».

Актриса завела аккаунт в OnlyFans в марте этого года. Причинами такого решения Кейв называла погашение долгов, ремонт дома с опасными обоями (содержащими свинец и мышьяк), а также желание разорвать шаблон милой актрисы.

В отличие от большинства пользователей Кейв на своей странице выкладывает «чувственные видео» со своими волосами и не публикует эротический контент. Несмотря на это, подписчики регулярно присылают ей нюдсы и пишут непристойные сообщения.

«Это стало немного неприятно. Чувствую себя слегка отвратительно, еще я напугана. Получаю слишком много откровенных сообщений и не люблю, когда мне присылают непрошенные дикпики», — рассказала она.

Кейв добавила, что заработать на платформе тоже не получилось. «Я стала зависимой от этих денег — это действительно вызывает привыкание, как только они начинают поступать. Было больно и грустно терять подписчиков, хотя я с самого начала ясно объяснила, что именно предлагаю. Но в итоге все равно почувствовала себя обманщицей», — пояснила она.

Собирается ли актриса удалять свой аккаунт, не сообщается.

Кейв попала в кино в 2009 году, сыграв в «Гарри Поттере и Принце-полукровке». Актриса также снималась в сериалах «Черное зеркало» и «Индустрия» и озвучивала Лаванду в играх по вселенной поттерианы.

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