«Лучший игровой ремейк Disney»: критики высоко оценили «Лило и Стича»

«„Лило и Стич“ получился очень трогательным, и действительно добавил глубины Лило и Нани. Майя Килоха — настоящая звезда! Стич сделан потрясающе. Я бы не подумала, что через 23 года они так мастерски объединят анимацию и живое кино. Это было волшебно и очень мило», ― написала в X журналистка Лора Сирикул.