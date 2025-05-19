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«Лучший игровой ремейк Disney»: критики высоко оценили «Лило и Стича»

Сегодня в 12:07
Иллюстрация: Disney

Первые зрители и критики, посмотревшие «Лило и Стича» до официальной премьеры, высоко оценили киноадаптацию мультфильма. Они назвали фильм «трогательным» и «лучшим игровым ремейком Disney», сообщает The Independent.

Оригинальный «Лило и Стич» 2002 года рассказывает о шестилетней девочке, которая заводит себе питомца. Героиня думает, что это собака, но ее новый друг оказывается сбежавшим из тюрьмы инопланетным существом. Новая версия в целом следует сюжету оригинала, но, по словам критиков, включает удачные дополнения, которые придают больший объем персонажам.

«„Лило и Стич“ получился очень трогательным, и действительно добавил глубины Лило и Нани. Майя Килоха — настоящая звезда! Стич сделан потрясающе. Я бы не подумала, что через 23 года они так мастерски объединят анимацию и живое кино. Это было волшебно и очень мило», ― написала в X журналистка Лора Сирикул.

Критик Венди Ли Сэни добавила: «„Лило и Стич“ — лучший игровой фильм Disney на сегодня. Увидеть Стича в живом воплощении на большом экране — настоящая волна ностальгии. Много смеха и теплых моментов. Фильм следует оригинальному сюжету, но добавляет свежие детали».

С ней согласился журналист Энтони Гальярди, который назвал «Лило и Стича» «чистым диснеевским волшебством». «Вы будете смеяться, плакать, и Стич точно украдет ваше сердце. Новичок Майя Килоха — открытие фильма. Это добрая семейная история, которая всем подарит радость», ― уверен критик.

В мировом прокате фильм стартует 23 мая, а в российском — 31 мая. В главных ролях — Майя Килоха (Лило), Сидни Агудонг (ее сестра Нани), Зак Галифианакис (Джумба) и Билли Магнуссен (Пликли), а Крис Сандерс вновь озвучил Стича. Режиссером выступил Дин Флейшер Кэмп, создавший анимационный фильм «Марсель, ракушка в ботинках», который в 2023 году номинировали на «Оскар».

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