Полицейские нашли при обыске бюст с могилы лидера The Doors. Скульптура пропала почти 40 лет назад

Полицейские обнаружили бюст случайно во время обыска, проведенного по делу о мошенничестве. Согласно фотографии, опубликованной парижской полицией в социальных сетях, статуя выглядит так же, как и в день пропажи: она разрисована фанатами, у нее нет рта и носа.