Экшн, драки и Вьетнам: сериал Стаса Иванова «Высокий сезон» выйдет в Okko и Start 11 июня

В онлайн-кинотеатрах Start и Okko 11 июня выйдет международная экшн-драма «Высокий сезон». В этот день подписчикам станут доступны сразу два эпизода сериала от Стаса Иванова — режиссера криминальной драмы «ЮЗЗЗ».
Съемки сериала проходили во вьетнамских городах Фанранге, Нячанге и Хошимине. Сюжет рассказывает о молодой паре Мише и Ане, которые проводят свой отпуск на солнечном побережье Вьетнама.
В жизни парня все предсказуемо и понятно, но в один момент прошлое девушки накрывает пару, как разрушительный прилив. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром, которого Аня считала мертвым, девушка исчезает.
Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.
Главные роли в «Высоком сезоне» исполнили Павел Попов («Жить жизнь»), Анна Завтур («Лихие»), Донг Ань Куинь («Фурии»), Сергей Горошко («Калимба»), Артур Бесчастный («На автомате»), Сиу Нгуен («Братья»), Фрол Фролов («Карамора»), Юрий Насонов («ЮЗЗЗ»), Ион Сафта («Жвачка»), Васса Бокова («Аутсорс») и другие.
За постановку трюковых сцен и драк отвечала команда каскадеров Team X. Она работала над фильмами Спайка Ли, а также главными местными блокбастерами.