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Netflix внедрит ИИ-рекламу в сериалы и будет показывать ее даже во время паузы

Сегодня в 10:36
Фото: freestocks/Unplash

С 2026 года Netflix внедрит рекламу, сгенерированную искусственным интеллектом, во время сериалов. Об этом сообщила президент по рекламе Netflix Эми Рейнхард во время мероприятия Netflix Upfront, пишет Engadget.

Стриминговый сервис будет показывать объявления даже в момент паузы при просмотре видео. Вставки появятся в тарифах с рекламой. Чтобы отключить ее, пользователям нужно будет перейти на более дорогие тарифы.

При этом как именно будет работать таргетинг, пока неизвестно. Зрителям не пояснили, будут ли видеоролики персонализированы на основе истории просмотров или на контенте, который зритель смотрит в данный момент.

Рейнхард отметила, что пользователи с рекламной подпиской проводят в среднем 41 час в месяц на платформе. При этом, зрители уделяют почти одинаковое внимание и рекламе в середине ролика, и самим фильмам.

CEO Netflix Тед Сарандос считает, что технология искусственного интеллекта может помочь не только рекламодателям, но и создателям контента. По его словам, ИИ может сделать кино «на 10% лучше», что станет прорывом в сфере индустрии.

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Теги:
Netflix
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