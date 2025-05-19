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Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович

Сегодня в 09:59
Фото: kremlin.ru

В возрасте 98 лет умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника.

Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. В 1946 году он попал в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова (сейчас Государственный академический Мариинский театр) и оставался солистом до 1961 года.

В 1964-м он стал главным балетмейстером Большого театра, а с 2008 года занимал должность хореографа. В театре Григорович создал свои самые известные спектакли: «Спартак», «Иван Грозный», «Легенда о любви» и «Щелкунчик».

Хореограф неоднократно возглавлял жюри международных балетных конкурсов в США, Швейцарии, Японии, Болгарии и Финляндии. Григорович также являлся президентом программы Benоis de la danse, известной как балетный «Оскар».

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