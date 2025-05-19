В возрасте 98 лет умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника.
Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. В 1946 году он попал в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова (сейчас Государственный академический Мариинский театр) и оставался солистом до 1961 года.
В 1964-м он стал главным балетмейстером Большого театра, а с 2008 года занимал должность хореографа. В театре Григорович создал свои самые известные спектакли: «Спартак», «Иван Грозный», «Легенда о любви» и «Щелкунчик».
Хореограф неоднократно возглавлял жюри международных балетных конкурсов в США, Швейцарии, Японии, Болгарии и Финляндии. Григорович также являлся президентом программы Benоis de la danse, известной как балетный «Оскар».