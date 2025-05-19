«Гарри Поттера» и «Игру престолов» могут заблокировать в России из‑за пропаганды чайлдфри

По данным СМИ, ленты, которые подходят под эти критерии, могут заблокировать в России. Так, исчезнуть может сериал «Карточный домик», где героиня Клэр всегда предпочитала карьеру семье, а в ответ на вопрос, не жалела ли она, что у нее нет детей, спрашивала собеседницу, не жалела ли та об обратном.