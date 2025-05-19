«Гарри Поттера» и «Игру престолов» могут заблокировать в России из‑за пропаганды чайлдфри

В России могут заблокировать фильмы и сериалы из‑за пропаганды чайлдфри. В их числе — «Гарри Поттер», «Секс в большом городе», «Игра престолов» и «Карточный домик». Об этом сообщает «Парламентская газета».
Причина — изменения в приказе Минкультуры о порядке выдачи прокатного удостоверения, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Сейчас в России запрещены к показу фильмы, пропагандирующие насилие, жестокость, порнографию, педофилию, нетрадиционные сексуальные отношения и смену пола. Через четыре месяца к ним добавят картины с пропагандой отказа от деторождения.
Одновременно с приказом Минкульта 1 сентября вступит в силу и приказ Роскомнадзора. Документ определит критерии для блокировки в интернете материалов с пропагандой чайлдфри.
Так, в России запретят картины, которые:
- побуждают к отказу от деторождения или оправдывают такой отказ, что создает позитивное отношение к нему;
- информируют о преимуществах отказа от деторождения над рождением детей или формируют искаженные представления об их социальной равноценности;
- демонстрируют отрицательный образ беременности, материнства, отцовства или создают положительное отношение к бездетности, что может мотивировать к отказу от деторождения.
По данным СМИ, ленты, которые подходят под эти критерии, могут заблокировать в России. Так, исчезнуть может сериал «Карточный домик», где героиня Клэр всегда предпочитала карьеру семье, а в ответ на вопрос, не жалела ли она, что у нее нет детей, спрашивала собеседницу, не жалела ли та об обратном.
Под угрозой удаления также сериал «Секс в большом городе», главная героиня которого Саманта выбирает жизнь без детей. Под критерии попадает и «Игра престолов», где Бриенна мечтала стать рыцарем и быть равной мужчинам, поэтому выбрала придерживаться идеологии чайлдфри.
Намек на чайлдфри нашли и в детской саге «Гарри Поттер». По мнению экспертов, ленту могут запретить, поскольку у одной из героинь — профессора Минервы МакГонагалл — не было детей.
Кроме того, для тех, кто публично распространяет идеи чайлдфри, введут штрафы. Для должностных лиц они составят до 200 тыс. рублей, для юридических — до одного миллиона рублей. За распространение идеологии отказа от деторождения среди несовершеннолетних физлицам нужно будет заплатить до 400 тыс. рублей. Должностным и юрлицам придется отдать по 800 тыс. рублей и до 5 млн рублей соответственно.
«Работу организации могут приостановить на срок до 90 суток. На практике это может означать блокировку сайта, например онлайн-кинотеатра или соцсети, если там найдут противоправный контент», — отмечают в СМИ.