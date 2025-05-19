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Росавиация не станет штрафовать пассажиров, встающих раньше времени в самолете

Сегодня в 07:57
Фото: John McArthur/Unsplash

Росавиация не поддержала идею введения штрафов для пассажиров, которые встают с места до полной остановки самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ядрова.

Он отметил, что не одобряет штрафы отдельных авиакомпаний вне законодательства, так как в России они применяются только на основании Кодекса об административных правонарушениях.

По словам Ядрова, он обсудит с авиакомпаниями и авиационными властями Турции введенные штрафы, чтобы понять, как это может отразиться на россиянах.

Ранее стало известно, что турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, которые встают до полной остановки самолета и выключения сигнальной лампы ремней безопасности.

По словам представителя флагманского перевозчика страны Turkish Airlines, новые меры напрямую затрагивают безопасность пассажиров, так как подъем с места и открытие багажных отделений во время движения самолета нередко становились причиной травм и несчастных случаев.

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