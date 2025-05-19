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На Олимпиаде-2028 хотят запустить воздушное такси для зрителей

Сегодня в 07:31
Фото: Archer Aviation

Организаторы Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе планируют запустить воздушное такси для зрителей. Об этом сообщает Би-би-си.

Оргкомитет объявил о сотрудничестве с Archer Aviation для предоставления услуг воздушного транспорта во время соревнований. Компания планирует использовать парк летательных аппаратов для перевозки болельщиков к спортивным объектам и обратно.

Заказать воздушное такси модели Midnight можно будет через приложение. Аппарат рассчитан на перевозку четырех человек. Такси оснащено 12 двигателями и пропеллерами, что позволяет ему работать как вертолет, но производить меньше шума и выбросов.

Планируется, что продолжительность рейса составит 10–20 минут. Сколько будет стоить такой перелет, еще неизвестно. Генеральный директор Archer Aviation Адам Голдштейн сказал, что хочет, чтобы цены были сопоставимы со стоимостью на такси Uber премиум-класса.

Запуск летающих такси должен был состояться во время Олимпиады в Париже в 2024 году, но воздушные аппараты тогда не получили необходимой сертификации от Европейского агентства авиационной безопасности. Похожая ситуация складывается и в США: Archer Aviation пока не получили необходимого для работы одобрения от Федерального управления гражданской авиации (FAA), поэтому ее аппараты еще не готовы к коммерческому использованию. Компания надеется получить сертификацию уже в этом году.

«Мы хотим изменить способ передвижения людей по Лос-Анджелесу и оставить наследие, которое определит будущее транспорта в Америке. Лучшего времени, чем во время Игр, не найти», — сказал Голдштейн.

Лос-Анджелес примет Олимпийские игры в 2028 году уже в третий раз. Соревнования в городе проводили в 1932 и 1984 годах. В том году власти мегаполиса сообщали, что хотят запретить водителям ездить на автомобилях во время Игр. В ВВС отметили, что сделать это будет сложно, особенно после того, как в городе отказались от планов по расширению транспортной системы.

В апреле на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что на Олимпийских играх в 2028 году впервые в истории выступит больше женщин, чем мужчин.

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