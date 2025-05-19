На Олимпиаде-2028 хотят запустить воздушное такси для зрителей

Запуск летающих такси должен был состояться во время Олимпиады в Париже в 2024 году, но воздушные аппараты тогда не получили необходимой сертификации от Европейского агентства авиационной безопасности. Похожая ситуация складывается и в США: Archer Aviation пока не получили необходимого для работы одобрения от Федерального управления гражданской авиации (FAA), поэтому ее аппараты еще не готовы к коммерческому использованию. Компания надеется получить сертификацию уже в этом году.