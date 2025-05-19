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Кевин Спейси получит награду за «неоценимый вклад в кинематограф и искусство» в Каннах

Сегодня в 06:59
Фото: Netflix

Кевин Спейси получит в Каннах награду за «неоценимый вклад в кинематограф и искусство» и «десятилетия творческого мастерства». Об этом сообщает The Guardian.

Церемония состоится на гала-ужине в честь 10-летия фонда «Лучший мир» в отеле Carlton в Каннах. Гала-вечер не является официальной частью Каннского кинофестиваля. Но отель Carlton всегда был одним из главных мест проведения фестиваля.

Спейси также посетит крупнейший в мире кинофестиваль, чтобы помочь найти покупателей для своего нового фильма «Пробуждение».

С 2017 года более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных проступках, охватывающих несколько лет: от нежелательных прикосновений до попытки изнасилования. Сам актер все обвинения отрицает, заявляет, что не помнит таких эпизодов, либо настаивает, что контакт был добровольным.

На фоне скандала Netflix прекратил производство сериала «Карточный домик», его агент и пиар-команда разорвали контракты, а Спейси исключили из уже отснятого фильма «Все деньги мира».

В 2023 году суд Королевский суд Саутварка в Великобритании признал его невиновным по обвинениям в сексуальных преступлениях от четырех мужчин, относящихся к периоду 2001–2013 годов. Другие иски были закрыты по разным причинам, включая смерть заявителей, отказ от дачи показаний и истечение срока давности.

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