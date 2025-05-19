Кевин Спейси получит награду за «неоценимый вклад в кинематограф и искусство» в Каннах

С 2017 года более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных проступках, охватывающих несколько лет: от нежелательных прикосновений до попытки изнасилования. Сам актер все обвинения отрицает, заявляет, что не помнит таких эпизодов, либо настаивает, что контакт был добровольным.