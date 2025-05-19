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Съемки третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев» начнутся этим летом

Сегодня в 06:11
Фото: Disney+

Актерский состав сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» подтвердил, что съемки третьего сезона начнутся летом этого года в Ванкувере, Канада.

В это время премьера второго сезона сериала запланирована на декабрь. Продолжение станет адаптацией второй книги из серии Рика Риордана «Море чудовищ».

В марте 2025 года проект был продлен на третий сезон, подтвердив, что серия продолжится адаптацией «Проклятия Титана». Это также подчеркнуло намерение Disney сделать из «Перси Джексона» долголетний сериал.

Проект дебютировал на Disney+ 20 декабря 2023-го. Его высоко оценили критики и полюбили зрители. В первые шесть дней его посмотрели 13,3 млн зрителей, а уже через три недели эта цифра возросла до 26,2.

Сюжет «Перси Джексона и Олимпийцев» рассказывает о 12-летнем мальчике, который после необычного инцидента в школе (на него нападает учитель-монстр) узнает о своем божественном происхождении. Затем его мама Салли говорит ему, что является полубогом.

Она отправляет его в специальный лагерь, где он мог бы отточить свои божественные способности. Там ему рассказывают, что его отец — бог моря Посейдон. Вместе с этим он узнает, что его обвиняют в краже молнии Зевса.

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