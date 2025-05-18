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Новый фильм Уэса Андерсона сорвал 7,5-минутные овации в Каннах

Вчера в 20:59
Фото: Dominique Charriau/Getty Images

«Финикийская схема» Уэса Андерсона удостоилась 7,5-минутных оваций после показа на Каннском фестивале. Актриса Миа Триплтон, сыгравшая главную роль, расплакалась, передает Deadline.

Данные о продолжительности аплодисментов «Финикийской схема» разнятся. Variety утверждает, что фильму хлопали на минуту меньше.

После сеанса Андерсон сказал: «Мне на ум приходят 12 слов, которые полностью описывают этот фильм». После этого режиссер перечислил имена актеров и давнего партнера по сценариям и продюсированию Романа Копполы.

Variety отмечает, что Андерсон и актеры отказались от черных седанов, на которых большинство гостей пребывает на показ, и приехали на чартерном автобусе.

«Финикийская схема» рассказывает об одном из богатейших людей Европы и его противоречивых отношениях с дочерью. В фильме снялись Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербатч и не только. В кинотеатрах лента выйдет в июне.

Фильмы Андерсона срывают овации в Каннах не впервые. «Городу астероидов» в 2023 году хлопали больше шести минут, «Французскому вестнику» в 2021-м — девять минут, «Королевству полной луны» в 2012-м — пять.

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