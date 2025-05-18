Джо Байден заболел раком простаты

Бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря политика.
У 82-летнего Байдена развивается «агрессивная форма рака простаты». Диагноз поставили после осмотра врачей 16 мая. На простате политика обнаружился «небольшой узел», требовавший «дальнейшего обследования». NBC News отмечает, что онкологоическое заболевание характеризуется метастазами в кости.
«Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить», — заявил пресс-секретарь Байдена.
Теперь семья Байдена изучают варианты лечения экс-президента Штатов.
В 2024 году Байден намеревался принять участие в президентской гонке во второй раз, но затем объявил на фоне слухов о его ухудшающемся здоровье. Его заменила тогдашняя вице-президент США Камала Харрис. Победу одержал республиканец Дональд Трамп.
Байден стал самым старым человеком, занимавшим пост президента США, Трамп — старейший из когда‑либо вступавших в эту должность.