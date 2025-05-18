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Дуров обвиняет власти европейской страны во вмешательстве в выборы Румынии. МИД Франции: это фейк

Сегодня в 16:59
Фото: @durov

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил «западноевропейское правительство» в попытках вмешаться в выборы президента Румынии. В своем телеграм-канале он написал, что Telegram попросили «заставить замолчать консервативные голоса».

Дуров не стал называть, правительство какой страны обратилось с этой просьбой, но добавил похожее на багет эмодзи (🥖) и приписку «угадайте, какое». По его словам, он «категорически отказался».

«Вы не можете „защищать демократию“, разрушая демократию. Вы не можете „бороться с вмешательством в выборы“, вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого», — написал Дуров.

В МИД Франции отрицают попытку вмешаться в президентские выборы Румынии. В X-аккаунте ведомства появился скрин поста Дурова с красной печатью «Фейк».

«В Telegram и Twitter циркулируют совершенно необоснованные обвинения в предполагаемом вмешательстве Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии», — заявили там.

18 мая в Румынии стартовал второй тур президентских выборов с участием кандидата от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона и мэра Бухареста Никушора Дана. В первом туре Симион набрал 40,5% голосов, Дан — 20,99%.

Выборы президента Румынии уже проводились в ноябре 2024 года. Тогда на них победил ультраправый политик Кэлин Джорджеску (чуть менее 23% голосов), но результаты голосования отменил Конституционный суд из‑за обвинений во вмешательстве РФ. В этот раз его место занял Симион, пообещавший в случае победы вернуть Джорджеску во власть.

В августе 2024-го гражданина Франции Дурова задержали по прилете в Париж. Бизнесмена обвинили в шести правонарушениях. В марте стало известно, что ему разрешили покинуть страну.

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