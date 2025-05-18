Дуров обвиняет власти европейской страны во вмешательстве в выборы Румынии. МИД Франции: это фейк

«Вы не можете „защищать демократию“, разрушая демократию. Вы не можете „бороться с вмешательством в выборы“, вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого», — написал Дуров.