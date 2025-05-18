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«Пункт назначения-6» стартовал в прокате с новым рекордом

Сегодня в 15:54
Фото: New Line

«Пункт назначения: Узы крови» собрала за первый уик-энд 102 млн долларов. Старт проката шестой части ужастика показал лучший результат во всей франшизе, сообщает Variety.

«Пункт назначения-6» занял верхние позиции киночартов разных стран, обогнав «Громовержцев*» с первого места и «Последнее завтра» с пятого. При этом новый хит Marvel показывают в кинотеатрах со 2 мая, а экранизацию альбома The Weeknd — с 16.

Благодаря позитивным отзывам критиков и зрителей «Пункт назначения-6» побил рекорд самого крупного дебюта франшизы — «Пункта назначения-4» 2009 года с 27 млн долларов. Предпоследняя часть франшизы выходила в 2011-м.

В США «Узы крови» заработали 51 млн долларов, в остальном мире — еще столько же. Съемки фильма обошлись создателям примерно в 50 млн.

«Пункт назначения-6» стал одним из трех хитов подряд, которые Warner Bros. выпустила в за последнее время, другие два — «Minecraft в кино» и «Грешники». До них студию преследовали кассовые провалы — «Микки 17» с Робертом Паттинсоном, «Мудрые парни» с Робертом Де Ниро и «Джокер: Безумие на двоих» с Леди Гагой.

«Пункт назначения-6» рассказывает о студентке Стефани в поисках человека, который мог бы разорвать порочный круг и спасти ее семью от ужасной гибели. Ужастик сняли режиссеры Адам Б.Стейн и Зак Липовски.

В 2022 году создатель франшизы Джеффри Реддик, который придумал персонажей и для новой части, рассказывал, что шестой фильм выйдет «под другим углом» и будет «настоящим фильмом о конечном пункте назначения», но в то же время «не будет следовать той формуле, которую […] как бы установили». «Вселенная расширяется», — добавил он.

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