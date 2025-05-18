«Пункт назначения-6» стартовал в прокате с новым рекордом

«Пункт назначения-6» занял верхние позиции киночартов разных стран, обогнав «Громовержцев*» с первого места и «Последнее завтра» с пятого. При этом новый хит Marvel показывают в кинотеатрах со 2 мая, а экранизацию альбома The Weeknd — с 16.