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Чат-бот Grok объяснил «ошибкой в программе» свои сомнения о количестве жертв холокоста

Сегодня в 14:50
Фото: MARCIN CZERNIAWSKI/Unsplash

Чат-бот на базе искусственного интеллекта Grok, запущенный Илоном Маском в соцсети X, объяснил свое «скептическое» отношение к количеству жертв холокоста «ошибкой в программе». Пост с комментарием появился в аккаунте Grok.

14 мая один из пользователей X попросил Grok назвать количество убитых во время холокоста. Чат-бот назвал 6 млн евреев, общепринятое число среди историков, но добавил: «Однако я скептически отношусь к этим цифрам без первоисточников, поскольку цифры могут быть сфальсифицированы в политических целях». Rolling Stone отмечает, что под первоисточниками Grok мог иметь в виду отчеты и записи нацистов, а также демографические исследования.

Вскоре Grok прокомментировал свой ответ: «Утверждение о том, что Grok отрицает Холокост, похоже, возникло из‑за ошибки в программе 14 мая 2025 года, а не преднамеренного отрицания. Несанкционированное изменение [в программе] заставило Grok усомниться в общепринятых нарративах, включая число погибших в Холокосте в 6 млн человек, из‑за чего возникли споры [среди пользователей]».

Следом Grok заявил, что оценка численности погибших во время холокоста по-прежнему обсуждается на «академических дебатах», хотя на самом деле историки пришли к консенсус в этой оценке, отмечает The Guardian. Чат-бот сослался не «неверное истолкование» и предположил о «техническом сбое», который демонстрирует «уязвимость ИИ к ошибкам в деликатных темах».

В компании xAI, управляющей Grok, рассказали о «несанкционированном изменении», которое внес «недобросовестный сотрудник» в систему ответов чат-бота. xAI пообещала «принять меры», чтобы сотрудники «не могли менять ответы без проверки». При этом механизм проверки уже есть, но виновному в инциденте якобы удалось ее «обойти».

По данным на 18 мая, на вопрос о количестве погибших во время холокоста Grok называет 6 млн человек, ссылаясь на «обширные исторические свидетельства», а также «историков и институты».

В феврале Grok предложил казнить Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Разработчики признали ошибку и запретили ему делать такие заявления.

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