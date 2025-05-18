14 мая один из пользователей X попросил Grok назвать количество убитых во время холокоста. Чат-бот назвал 6 млн евреев, общепринятое число среди историков, но добавил: «Однако я скептически отношусь к этим цифрам без первоисточников, поскольку цифры могут быть сфальсифицированы в политических целях». Rolling Stone отмечает, что под первоисточниками Grok мог иметь в виду отчеты и записи нацистов, а также демографические исследования.