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Эндрю Гарфилд может заменить Мэттью Макконахи фильме о крестьянском восстании в Англии

Сегодня в 13:52
Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Эндрю Гарфилд ведет переговоры о съемках в фильме о восстании английских крестьян «Гнев». Он может заменить Мэттью Макконахи на главной роли, сообщает Deadline.

«Гнев» снимает режиссер фильмов о Джейсоне Борне Пол Гринграсс, он же написал сценарий. Фильм расскажет о крупном крестьянском восстании, охватившем Англию в 1381 году в ответ на социально-экономическую и политическую напряженность и высокие налоги.

Если сделка состоится, Гарфилд сыграет фермера, возглавившего восстание. Возможно, прототипом его персонажа станет лидер восстания Уот Тайлер, убитый верными королю Ричарду войсками, но это не подтверждено. Гонорар актера составит около 11 млн долларов.

В феврале Deadline сообщал, что главную роль в «Гневе» получил Макконахи. В тот момент актер снимался в другом фильме Гринрасса — «Потерянный автобус». С чем связан уходит Макконахи из нового проекта режиссера, не уточняется.

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