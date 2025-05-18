Эндрю Гарфилд может заменить Мэттью Макконахи фильме о крестьянском восстании в Англии

«Гнев» снимает режиссер фильмов о Джейсоне Борне Пол Гринграсс, он же написал сценарий. Фильм расскажет о крупном крестьянском восстании, охватившем Англию в 1381 году в ответ на социально-экономическую и политическую напряженность и высокие налоги.