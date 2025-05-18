Мюзикл «Злая» адаптируют в музыкальное телешоу с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Ариана Гранде и Синтия Эриво исполнят песни из саундтрека «Злой» в телешоу. Спецвыпуск по мотивам мюзикла выйдет осенью 2024-го, сообщает Variety.
Музыкальное представление покажут в прямом эфире телеканала NBC, а на следующий день выложат на стриминге Peacock. Режиссер «Злой» Джон Чу отметил, что это первый раз, когда песни из популярного бродвейского шоу прозвучат в таком формате на телевидении. Выпуск телешоу станет частью промо-кампании второй части «Злой».
«Этой осенью к нашим звездам, великолепной Синтии Эриво и ослепительной Ариане Гранде, присоединятся их коллеги по съемкам и несколько замечательных гостей (это сюприз) на уникальном событии в театре Peacock в Лос-Анджелесе. Они исполнят вживую многие песни из первого фильма — и, возможно, немного из второго, — на развлекательном вечере, который, как говорят в стране Оз, обещает быть захватывающим», — сказал Чу.
В феврале Гранде рассказала, как композитор «Злой» Стивен Шварц хотел сделать песни ее персонажа более хип-хоповыми, похожими на ее треки. Певица выступила против, пояснив, «хотела бы быть Глиндой, а не Арианой Гранде, играющей Глинду».
Сиквел «Злой» с подзаголовком «Навсегда» выйдет в прокат 21 ноября. Ранее Чу обещал, что вторая часть будет «в восемь раз актуальнее» предыдущей.
«Подождите [с выводами], пока не увидите „Навсегда“. Подождите, пока не увидите [Гранде и Эриво]. Это поразит вас», — интриговал режиссер.