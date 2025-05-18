Мюзикл «Злая» адаптируют в музыкальное телешоу с Арианой Гранде и Синтией Эриво

«Этой осенью к нашим звездам, великолепной Синтии Эриво и ослепительной Ариане Гранде, присоединятся их коллеги по съемкам и несколько замечательных гостей (это сюприз) на уникальном событии в театре Peacock в Лос-Анджелесе. Они исполнят вживую многие песни из первого фильма — и, возможно, немного из второго, — на развлекательном вечере, который, как говорят в стране Оз, обещает быть захватывающим», — сказал Чу.