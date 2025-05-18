В Fortnite добавили Дарта Вейдера с ИИ. Он научился ругаться и раскритиковал «Звездные войны»

Культовый персонаж говорит голосом из оригинальной трилогии, который принадлежал актеру Джеймсу Эрлу Джонсу. До смерти в 2024 году он подписал соглашение с Disney на использование цифровой копии в проектах Disney и мира «Звездных войн». По словам семьи, актер считал его неотъемлемой частью франшизы и хотел подарить фанатам всех возрастов.