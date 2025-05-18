Компания Epic Games добавила в Fortnite ИИ-версию Дарта Вейдера, способную общаться через голосовой чат. Игроки тут же научили его ругаться и заставили раскритиковать «Звездные войны».
Вейдер появляется в видеоигре в качестве босса на карте. Если его победить, персонаж станет доступен в качестве напарника и станет участником отряда. После этого с ним можно пообщаться через голосовой чат.
Культовый персонаж говорит голосом из оригинальной трилогии, который принадлежал актеру Джеймсу Эрлу Джонсу. До смерти в 2024 году он подписал соглашение с Disney на использование цифровой копии в проектах Disney и мира «Звездных войн». По словам семьи, актер считал его неотъемлемой частью франшизы и хотел подарить фанатам всех возрастов.
Для воссоздания голоса азработчики крупнейшей королевской битвы использовали технологию ElevenLabs и нейросеть Gemini от Google для анализа реплик игроков и генерации ответов. Последнюю игрокам удалось обмануть и заставить выдавать смешные и грубые реплики.
Датамайнеру Wenso удалось найти код, которым управляется герой. Оттуда он узнал, что промпт запрещает Темному лорду отвечать на романтические сообщения, обсуждать азартные игры и внутриигровые покупки. Представители Epic Games также заявляли, что Вейдер не сможет призывать к селфхарму и насилию за пределами игры.
Тем не менее, это не остановило персонажа от ругательств, на которые его толкнула стримерша Loserfruit. Используя скин возлюбленной Вейдера Падме, она спросила у напарника о внутриигровом предмете: «Что это за чертова гребаная еда?!»
«Чертова? Гребаная? Такая грубость вам не к лицу, Падме», — ответил ей Вейдер.
В ролике другого стримера ситх вышел из себя в ответ на многократные требования игрока телепортироваться.
«Телепортируйся ко мне! Ты же гребаный искусственный интеллект!», — возмутился тот.
«Я тебе не гребаный ИИ!», — грозно отреагировал Вейдер.
На других видео можно услышать, как киногерой произносит и более сильные ругательства, ранжирует расы по цвету кожи и отпускает оскорбительные шутки. На еще одной записи Вейдер называет испанский языком «контрабандистов и торговцев пряностями» с «минимальной» стратегической ценностью.
После того, как подобные ролики разошлись в соцсетях, Epic выпустила патч с более строгими параметрами, а также пообещала еще больше усовершенствовать функцию. Кроме того, Вейдер сможет покидать команду до конца игры в ответ на некорректные обращения.
Впрочем, Вейдера все еще легко обмануть с помощью игры слов, и он с радостью повторит дурацкие шутки про Ясоса Бибу, Ягона Дона или Педро Аррастию.
Еще игрового Вейдера можно «накачать» сывороткой правды и толкнуть к самым неожиданным признаниям.
Кроме плохого юмора Дарт Вейдер может реагировать на поведение игроков. Например, он будет насмехаться над ними за плохую игру или угрожать в ответ на стрельбу по себе.
Также игроки могут поинтересоваться подробностями жизни Вейдера. Например, узнать, какой у него любимый фильм или что он думает о «Звездных войнах». В ответе на последний вопрос читается ощутимое презрение Темного лорда к финалу трилогии сиквелов.
Вероятно, приквелы ему тоже не интересны. Например, он считает Анакина Скайуокера своим учеником, хотя вообще-то они — это один и тот же человек.
Судя по репликам героя, он не считает себя киноманом. Больше любого фильма ему понравилось наблюдать за взрывом планеты Альдеран, который устроила Звезда Смерти.