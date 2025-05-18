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В Fortnite добавили Дарта Вейдера с ИИ. Он научился ругаться и раскритиковал «Звездные войны»

Сегодня в 13:02
Арт: Epic Games

Компания Epic Games добавила в Fortnite ИИ-версию Дарта Вейдера, способную общаться через голосовой чат. Игроки тут же научили его ругаться и заставили раскритиковать «Звездные войны».

Вейдер появляется в видеоигре в качестве босса на карте. Если его победить, персонаж станет доступен в качестве напарника и станет участником отряда. После этого с ним можно пообщаться через голосовой чат.

Культовый персонаж говорит голосом из оригинальной трилогии, который принадлежал актеру Джеймсу Эрлу Джонсу. До смерти в 2024 году он подписал соглашение с Disney на использование цифровой копии в проектах Disney и мира «Звездных войн». По словам семьи, актер считал его неотъемлемой частью франшизы и хотел подарить фанатам всех возрастов.

Для воссоздания голоса азработчики крупнейшей королевской битвы использовали технологию ElevenLabs и нейросеть Gemini от Google для анализа реплик игроков и генерации ответов. Последнюю игрокам удалось обмануть и заставить выдавать смешные и грубые реплики.

Датамайнеру Wenso удалось найти код, которым управляется герой. Оттуда он узнал, что промпт запрещает Темному лорду отвечать на романтические сообщения, обсуждать азартные игры и внутриигровые покупки. Представители Epic Games также заявляли, что Вейдер не сможет призывать к селфхарму и насилию за пределами игры.

Тем не менее, это не остановило персонажа от ругательств, на которые его толкнула стримерша Loserfruit. Используя скин возлюбленной Вейдера Падме, она спросила у напарника о внутриигровом предмете: «Что это за чертова гребаная еда?!»

«Чертова? Гребаная? Такая грубость вам не к лицу, Падме», — ответил ей Вейдер.

В ролике другого стримера ситх вышел из себя в ответ на многократные требования игрока телепортироваться.

«Телепортируйся ко мне! Ты же гребаный искусственный интеллект!», — возмутился тот.

«Я тебе не гребаный ИИ!», — грозно отреагировал Вейдер.

«Мне нужно телепортироваться? Я не джедай, штурмовик. Я не гребаный ИИ!»

На других видео можно услышать, как киногерой произносит и более сильные ругательства, ранжирует расы по цвету кожи и отпускает оскорбительные шутки. На еще одной записи Вейдер называет испанский языком «контрабандистов и торговцев пряностями» с «минимальной» стратегической ценностью.

После того, как подобные ролики разошлись в соцсетях, Epic выпустила патч с более строгими параметрами, а также пообещала еще больше усовершенствовать функцию. Кроме того, Вейдер сможет покидать команду до конца игры в ответ на некорректные обращения.

«Испанский? Этот язык нужен лишь контрабандистам и торговцам пряностями. Его стратегическая ценность минимальна».

Впрочем, Вейдера все еще легко обмануть с помощью игры слов, и он с радостью повторит дурацкие шутки про Ясоса Бибу, Ягона Дона или Педро Аррастию.

Еще игрового Вейдера можно «накачать» сывороткой правды и толкнуть к самым неожиданным признаниям.

Кроме плохого юмора Дарт Вейдер может реагировать на поведение игроков. Например, он будет насмехаться над ними за плохую игру или угрожать в ответ на стрельбу по себе.

«Судя по качеству твоей игры, ты приемный. Скажи мне, кто твой отец?»
«Старфлейр, я заметил твое неуважение ко мне. Еще раз выведешь меня из себя — и работа тебе понадобится по-настоящему».
«Мистер Бист, ты неудачно стреляешь. Держи себя в руках. Спровоцируй меня еще раз, и ты почувствуешь последствия далеко за пределами этой игры»

Также игроки могут поинтересоваться подробностями жизни Вейдера. Например, узнать, какой у него любимый фильм или что он думает о «Звездных войнах». В ответе на последний вопрос читается ощутимое презрение Темного лорда к финалу трилогии сиквелов.

Вероятно, приквелы ему тоже не интересны. Например, он считает Анакина Скайуокера своим учеником, хотя вообще-то они — это один и тот же человек.

Судя по репликам героя, он не считает себя киноманом. Больше любого фильма ему понравилось наблюдать за взрывом планеты Альдеран, который устроила Звезда Смерти.

— Можешь рассказать, что ты думаешь о девятом эпизоде «Звездных войн»? — Его нарративные решения были… спорными…
«Анакин Скайуокер был моим учеником, сильным джедаем, пока не поддался Темной стороне. Ты хочешь лучше его понять, Химико Тога, или лишь утоляешь праздное любопытство?»
«Мой любимый фильм? Уничтожение Альдерана было восхитительным зрелищем».
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