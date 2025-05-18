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Ростовчанина забыли на колесе обозрения

Сегодня в 09:59
Фото: Екатерина Лоозе / Яндекс Карты

В Ростове-на-Дону сотрудники парка аттракционов забыли местного жителя на колесе обозрения. Об этом пострадавший рассказал в ролике, который опубликовал паблик «Ростов главный».

Инцидент произошел в ночь на 17 мая в парке имени Октябрьской Революции. Мужчина решил покататься на колесе обозрения «Одно небо» поздним вечером. Неожиданно для него аттракцион остановился на большой высоте и отключился. Высота карусели составляет 65 метров, на сайте о нем говорят как о третьем самом высоком в России.

«Сижу на колесе обозрения уже 30 минут. В 12 часов ночи оно освободилось, и сижу тут», — возмущается он в камеру.

«Не проследили, что там есть человек. Да, его забыли», — признал представитель парка в комментарии изданию «Подъём».

Посетитель, оставшись на высоте, начал кричать и открывать форточки кабинки. Охранник, услышав шум, вызвал специалиста для перезапуска системы. «Они почти на макушке были. Потом вызвали человека, который знает все эти кнопки», — добавили в парке.

После освобождения пострадавший активно жалуется на произошедшее. «Видимо, хочет денег. Неизвестно, чем это кончится», — прокомментировали ситуацию сотрудники. В парке подчеркнули, что аттракцион работает в штатном режиме, а инцидент расследуется.

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