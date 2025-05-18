Ростовчанина забыли на колесе обозрения

Инцидент произошел в ночь на 17 мая в парке имени Октябрьской Революции. Мужчина решил покататься на колесе обозрения «Одно небо» поздним вечером. Неожиданно для него аттракцион остановился на большой высоте и отключился. Высота карусели составляет 65 метров, на сайте о нем говорят как о третьем самом высоком в России.