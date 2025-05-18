The Gurdian выяснила, что европейские «зеленые» фонды инвестируют в крупный нефтегазовый бизнес

«Для фонда, называющего себя „зеленым“, инвестиции в крупные компании, работающие с ископаемым топливом, должны быть красной линией. Крупные нефтяные компании не вносят существенного вклада в энергетический переход, любые инвестиции в такие компании со стороны зеленого фонда по сути являются гринвошингом [маркетинговая стратегия, когда товар выдают за экологичный и добиваются расположения покупателя — Прим. ред.]», — сказала менеджер по устойчивому финансированию в Европейской федерации транспорта и окружающей среды (T&E) Джорджия Ранзато.