The Gurdian выяснила, что европейские «зеленые» фонды инвестируют в крупный нефтегазовый бизнес

Европейские «зеленые» фонды инвестировали 33 млрд долларов в крупные нефтегазовые компании, хотя ископаемое топливо считается главной причиной климатического кризиса. Экозащитники попытались объясниться, зачем это нужно, сообщает The Guardian.
Компании TotalEnergies, Shell, ExxonMobil, Chevron и BP — лидеры 2023 года по добыче нефти и газа по версии аналитиков из Carbon Majors — получили более 18 млрд долларов. Из документов фондов также стало известно, что инвестиции получили американская компания по фрекингу Devon Energy и канадская компания по добыче битуминозных песков Suncor. Среди крупнейших инвесторов — JP Morgan, BlackRock и DWS.
К марту 2025 года обнаружилось более 1 млрд долларов акций пяти гигантов ископаемого топлива, принадлежащих экологическим фондам.
В фондах утверждают, что инвестиции в нефтегазовый бизнес позволяет влиять на компании их политику по охране окружающей среды. Однако из апрельского отчета Carbon Majors следует, что ни одна крупная компания из отрасли не составила планов, обеспечивающих достижение международных климатических целей, и сократила меры по охране окружающей среды.
«Для фонда, называющего себя „зеленым“, инвестиции в крупные компании, работающие с ископаемым топливом, должны быть красной линией. Крупные нефтяные компании не вносят существенного вклада в энергетический переход, любые инвестиции в такие компании со стороны зеленого фонда по сути являются гринвошингом [маркетинговая стратегия, когда товар выдают за экологичный и добиваются расположения покупателя — Прим. ред.]», — сказала менеджер по устойчивому финансированию в Европейской федерации транспорта и окружающей среды (T&E) Джорджия Ранзато.
При этом «зеленые» фонды не нарушили закона ЕС по раскрытию информации об устойчивом финансировании (SFDR), отмечет The Guardian. В T&E и других организациях призвали пересмотреть законодательство.