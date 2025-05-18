В Москве арестовали бывшего топ-менеджера Binance и сооснователя Blum Владимира Смеркиса

В отношении предпринимателя заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По информации Mash, дело может быть связано с внезапными закрытиями одного из первых криптовалютных инвестиционных фондов The Token Fund и фондовой платформы Tokenbox. Инвесторы обоих проектов вкладывали деньги в собственные токены этих компаний, котировки которых позже обесценивались. В общей сложности вкладчики потеряли около 15 млн долларов.
Вечером 17 мая представители приложения Blum сообщили, что Смеркис покинул должность директора по маркетингу. «Больше он не участвует в развитии проекта и не выполняет функции сооснователя», — говорится в посте в телеграм-канале проекта.
Смеркис известен как управляющий партнер The Token Fund, а также сооснователь Tokenbox. Оттуда он пришел в Binance в 2022 году на пост директора биржи в России и СНГ. Однако уже через год компания решила покинуть отечественный рынок и продала бизнес CommEX, а руководитель покинул должность.
После этого россиянин с партнерами запустил приложение Blum внутри мессенджера Telegram. В нем можно покупать и продавать популярные криптовалюты, а также выполнять задания и зарабатывать баллы для обмена на коины. В апреле разработчики отчитывались о 92 млн пользователей.