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В Москве арестовали бывшего топ-менеджера Binance и сооснователя Blum Владимира Смеркиса

Сегодня в 09:00
Фото: CryptoSmerkis / YouTube

Замоскворецкий суд отправил под арест бывшего главу Binance в СНГ и сооснователя крипто-приложения Blum Владимира Смеркиса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Карточка дела доступна на сайте суда, но информации о решении там нет.

В отношении предпринимателя заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации Mash, дело может быть связано с внезапными закрытиями одного из первых криптовалютных инвестиционных фондов The Token Fund и фондовой платформы Tokenbox. Инвесторы обоих проектов вкладывали деньги в собственные токены этих компаний, котировки которых позже обесценивались. В общей сложности вкладчики потеряли около 15 млн долларов.

Вечером 17 мая представители приложения Blum сообщили, что Смеркис покинул должность директора по маркетингу. «Больше он не участвует в развитии проекта и не выполняет функции сооснователя», — говорится в посте в телеграм-канале проекта.

Смеркис известен как управляющий партнер The Token Fund, а также сооснователь Tokenbox. Оттуда он пришел в Binance в 2022 году на пост директора биржи в России и СНГ. Однако уже через год компания решила покинуть отечественный рынок и продала бизнес CommEX, а руководитель покинул должность.

После этого россиянин с партнерами запустил приложение Blum внутри мессенджера Telegram. В нем можно покупать и продавать популярные криптовалюты, а также выполнять задания и зарабатывать баллы для обмена на коины. В апреле разработчики отчитывались о 92 млн пользователей.

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