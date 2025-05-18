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Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных лесов

Сегодня в 06:42
Фото: Georg Abrosimov / Unsplash

Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос выведения генно-модифицированных пород деревьев. Об этом говорится в перечне поручений по итогам апрельского совещания с кабмином, документ опубликован на сайте Кремля.

В документе сказано, что исследования должны проводиться при участии заинтересованных организаций для выведения деревьев с заданными морфологическими свойствами и ускоренным ростом древесины. Это позволит оценить возможность создания специализированных плантаций.

Россия осторожно относится к использованию генно-модифицированных организмов, отмечает RTVI. В 2016 году был принят закон, запрещающий выращивание и разведение ГМО на территории страны, за исключением случаев проведения экспертиз и научных исследований. Запрет также распространяется на ввоз ГМО-продукции для посева и выращивания. При этом использование ГМО-ингредиентов в пищевых продуктах и кормах разрешено, если они одобрены Роспотребнадзором, а такие продукты подлежат обязательной маркировке.

В январе 2020 года Владимир Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности, которая закрепила запрет на ввоз ГМО-продуктов для выращивания в России. В 2021 году президент, отвечая на вопросы школьников, отметил, что вопрос использования ГМО остается «очень сложным». По его словам, специалисты считают преждевременным широкое применение ГМО-продукции в России по примеру Северной Америки, где такие культуры как кукуруза и соя широко распространены.

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