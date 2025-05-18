Путин поручил подумать над выращиванием генно-модифицированных лесов

Россия осторожно относится к использованию генно-модифицированных организмов, отмечает RTVI. В 2016 году был принят закон, запрещающий выращивание и разведение ГМО на территории страны, за исключением случаев проведения экспертиз и научных исследований. Запрет также распространяется на ввоз ГМО-продукции для посева и выращивания. При этом использование ГМО-ингредиентов в пищевых продуктах и кормах разрешено, если они одобрены Роспотребнадзором, а такие продукты подлежат обязательной маркировке.