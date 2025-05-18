В Петербурге задержали бьюти-блогера Владоса Мироса

Инфлюенсер приехал в клуб Department 57 на Конногвардейском бульваре и должен был выступить с диджей-сетом. После начала вечеринки в заведение приехали сотрудники ОМОН. Они увели Мироса и его подругу, хореографа Анастасию Лукину. С чем связано задержание, не сообщается.