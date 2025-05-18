В Петербурге задержали бьюти-блогера Владоса Мироса

В Петербурге силовики задержали бьюти-блогера Владоса Мироса. Об этом сообщают региональный телеканал «78» и «Осторожно, новости».
Инфлюенсер приехал в клуб Department 57 на Конногвардейском бульваре и должен был выступить с диджей-сетом. После начала вечеринки в заведение приехали сотрудники ОМОН. Они увели Мироса и его подругу, хореографа Анастасию Лукину. С чем связано задержание, не сообщается.
По словам очевидцев в комментарии «Осторожно, новости», полицейские поставили их у стены и сфотографировали их документы, после чего музыку включили вновь. На кадрах из помещения виден сотрудник полиции в жилетке центра по борьбе с экстремизмом.
«Просто к стенке всех поставили, без жести. Все уже ушли. Сфоткали всех с паспортами, его забрали», — рассказал собеседник телеграм-канала.
В телеграм-канале клуба сообщили о переносе мероприятия «по техническим причинам», однако заведение продолжает работать.
Владос Мирос известен как автор инстаграм*-аккаунта и ютуб-канала. Сейчас у него более 1,8 млн фолловеров. Популярность он заработал благодаря комедийным роликам, для которых блогер надевал женское белье, платье и парики. Вместе с ним участие в съемках принимали Милана Петрова и Женя Эванс.
В 2024 году инфлюенсер стал героем шоу ТНТ «Первые на деревне», где селебрити проходили череду испытаний в сельской местности.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.