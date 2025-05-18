В Нью-Йорке мексиканский корабль врезался в Бруклинский мост

Капитан судна потерял контроль над кораблем во время маневра, что привело к удару мачты о нижнюю часть моста, рассказал начальник полиции Нью-Йорка Уилсон Арамболес на пресс-конференции. На видеозаписях видно, как мачта «Куаутемока» ударяется о конструкцию моста и ломается, обломки падают на палубу. При этом на мачте заметны силуэты людей. Сам мост не получил видимых повреждений и был открыт для движения после временного закрытия.