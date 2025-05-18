В Нью-Йорке мексиканский корабль врезался в Бруклинский мост

В Нью-Йорке мексиканское парусное судно «Куаутемок» врезалось в Бруклинский мост. Погибли двое моряков. Об этом пишет NBC.
По словам мэра города Эрика Адамса, на борту находились 277 человек. 19 из них получили травмы, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В сообщении представителей мексиканского военно-морского флота говорится, что пострадали 22 члена экипажа. «Состояние личного состава и материальных средств проверяется военно-морскими и местными властями, которые предоставляют поддержку», — отметили они.
Капитан судна потерял контроль над кораблем во время маневра, что привело к удару мачты о нижнюю часть моста, рассказал начальник полиции Нью-Йорка Уилсон Арамболес на пресс-конференции. На видеозаписях видно, как мачта «Куаутемока» ударяется о конструкцию моста и ломается, обломки падают на палубу. При этом на мачте заметны силуэты людей. Сам мост не получил видимых повреждений и был открыт для движения после временного закрытия.
Свидетели рассказали NBC New York, что на борту царила праздничная атмосфера с музыкой. После столкновения на берегу видели, как медики вывозили пострадавших на носилках, некоторые из них были в шейных корсетах. Зеваки скандировали: «Мексика! Мексика!»
Судно находилось в в порту Нью-Йорка в рамках ежегодного учебного круиза и должно было направиться в Исландию. «Куатемок» встал на якорь в городе в рамках мероприятий к празднованию 250-летия США, во время стоянки оно принимало у себя экскурсионные группы.
Корабль был построен в Бильбао в 1981 году, флот Мексики приобрел его в качестве учебного судна для офицеров, кадетов, старшин и матросов. В следующие 13 лет «Куатемок» совершил кругосветное плавание, а в 1995 году прошел масштабную модернизацию корпуса и оснастки.