JJ из Австрии выиграл «Евровидение-2025», Томми Кэш занял третью строчку

Артист из Австрии JJ одержал победу на конкурсе «Евровидение-2025» в Базеле. Победу ему принесла песня «Wasted Love».
Оперная баллада с мощным вокалом и электронным финалом принесла артисту 436 баллов. После подведения итогов победитель поднялся на сцену и призвал зрителей шоу чаще выражать любовь к ближним
Йоханнес Питч, известный как JJ, впервые заявил о себе на британском телешоу The Voice, где добрался до плейофф. Позже он принял участие в пятом сезоне аналогичного австрийского шоу Starmania и уступил в финале.
Ранее успеха на Евровидении добивались другие австрийские артисты Удо Юргенс (1965) и Кончита Вурст (2014). В 2026 году страна примет у себя конкурс в третий раз.
Вторую строчку заняла певица из Израиля Юваль Рафаэль с песней «New Day Will Rise». Она лидировала по итогам голосования телезрителей, однако жюри поставили ей низкие оценки и лишили шанса на победу.
Ее выступление сопровождалось акцией протеста со стороны пропалестинских активистов, пишет The Independent. За дверями арены в Базеле развернулась крупная демонстрация. Сотни участников пришли к помещению в футболках «Бойкот Израилю», облили себя красной краской и принесли белые одеяла, символизирующие детей.
Появление артистки на сцене было встречено как одобрительными возгласами, так и освистыванием со стороны зрителей в зале. Во время исполнения на сцену попытались прорваться двое зрителей, один из них метнул пакет с краской в сторону артистки, но попал в члена съемочной группы. Мужчину и женщину вывели с места события и передали полиции, а позже отпустили.
На третье место попал эстонский рэпер Томми Кэш. Его танцевальный трек «Espresso Macchiato» отстал от второй позиции всего на балл.
Песня написана на смеси ломаного английского, испанского и итальянского, а также полна стеротипов об итальянцах: кроме кофе в ней упоминаются спагетти, ресторан и мафия. За это организаторов Евровидения просили отстранить эстонца от конкурса.
Впрочем, по словам исполнителя в беседе с Associated Press, он получил от итальянцев «только любовь».
«Ко мне подходили итальянцы, говорили, что я легенда и рады слушать мою песню. Кофе появился в Италии, но это напиток для всего мира. Его могут пить американцы, европейцы — вообще кто угодно, и это нас объединяет», — отметил Кэш.