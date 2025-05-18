JJ из Австрии выиграл «Евровидение-2025», Томми Кэш занял третью строчку

Появление артистки на сцене было встречено как одобрительными возгласами, так и освистыванием со стороны зрителей в зале. Во время исполнения на сцену попытались прорваться двое зрителей, один из них метнул пакет с краской в сторону артистки, но попал в члена съемочной группы. Мужчину и женщину вывели с места события и передали полиции, а позже отпустили.