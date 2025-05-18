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JJ из Австрии выиграл «Евровидение-2025», Томми Кэш занял третью строчку

Сегодня в 05:20
Фото: из соцсетей JJ

Артист из Австрии JJ одержал победу на конкурсе «Евровидение-2025» в Базеле. Победу ему принесла песня «Wasted Love».

Оперная баллада с мощным вокалом и электронным финалом принесла артисту 436 баллов. После подведения итогов победитель поднялся на сцену и призвал зрителей шоу чаще выражать любовь к ближним

Йоханнес Питч, известный как JJ, впервые заявил о себе на британском телешоу The Voice, где добрался до плейофф. Позже он принял участие в пятом сезоне аналогичного австрийского шоу Starmania и уступил в финале.

Ранее успеха на Евровидении добивались другие австрийские артисты Удо Юргенс (1965) и Кончита Вурст (2014). В 2026 году страна примет у себя конкурс в третий раз.

Вторую строчку заняла певица из Израиля Юваль Рафаэль с песней «New Day Will Rise». Она лидировала по итогам голосования телезрителей, однако жюри поставили ей низкие оценки и лишили шанса на победу.

Ее выступление сопровождалось акцией протеста со стороны пропалестинских активистов, пишет The Independent. За дверями арены в Базеле развернулась крупная демонстрация. Сотни участников пришли к помещению в футболках «Бойкот Израилю», облили себя красной краской и принесли белые одеяла, символизирующие детей.

Появление артистки на сцене было встречено как одобрительными возгласами, так и освистыванием со стороны зрителей в зале. Во время исполнения на сцену попытались прорваться двое зрителей, один из них метнул пакет с краской в сторону артистки, но попал в члена съемочной группы. Мужчину и женщину вывели с места события и передали полиции, а позже отпустили.

На третье место попал эстонский рэпер Томми Кэш. Его танцевальный трек «Espresso Macchiato» отстал от второй позиции всего на балл.

Песня написана на смеси ломаного английского, испанского и итальянского, а также полна стеротипов об итальянцах: кроме кофе в ней упоминаются спагетти, ресторан и мафия. За это организаторов Евровидения просили отстранить эстонца от конкурса.

Впрочем, по словам исполнителя в беседе с Associated Press, он получил от итальянцев «только любовь».

«Ко мне подходили итальянцы, говорили, что я легенда и рады слушать мою песню. Кофе появился в Италии, но это напиток для всего мира. Его могут пить американцы, европейцы — вообще кто угодно, и это нас объединяет», — отметил Кэш.

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