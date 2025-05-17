«Лило и Стич» и «Миссия невыполнима-8» выйдут в России 31 мая

«Лило и Стич» и «Миссия невыполнима: Финальная расплата» получили дату премьеры в РФ — 31 мая. В этот же день в прокат выйдет «Источник вечной молодости» Гая Ричи, сообщает Cinemaplex.
Издание не уточняет, кто и официально ли прокатывает эти фильмы в РФ. В США все три новинки начнут показывать 23 мая.
«Лило и Стич» — это перезапуск в лайв-экшн-формате известного мультсериала. Сюжет перезагрузки, как и оригинал, рассказывает о шестилетней Лило и ее старшей сестре Нани, которые живут на Гавайях и неожиданно находят голубое инопланетное существо по прозвищу Стич. В апреле Disney показал отрывок из фильма.
«Миссия невыполнима: Финальная расплата» — новая часть масштабной франшизы. Премьера блокбастера прошла в Каннах. «Афиша Daily» уже посмотрела фильм и заключила, что в этот раз миссия Тома Круза оказалась взаправду невыполнимой.
«Источник вечной молодости» с Джоном Красински и Натали Портман выйдет не в кинотеатрах, как предыдущие два фильма, а на стриминге Apple TV+. По сюжету брат и сестра, разорвавшие связи друг с другом, объединяются ради масштабного ограбления.