«Лило и Стич» и «Миссия невыполнима-8» выйдут в России 31 мая

«Лило и Стич» — это перезапуск в лайв-экшн-формате известного мультсериала. Сюжет перезагрузки, как и оригинал, рассказывает о шестилетней Лило и ее старшей сестре Нани, которые живут на Гавайях и неожиданно находят голубое инопланетное существо по прозвищу Стич. В апреле Disney показал отрывок из фильма.