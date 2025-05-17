Самолет над Европой 10 минут летел без управления

Когда капитан возвращался в кабину пилотов, то не смог открыть дверцу. Пять раз он вводил код доступа, но ничего не получалось. В это время бортпроводники пытались выйти на связь со вторым пилотом — и тоже безуспешно. Тогда капитан ввел код аварийного доступа, но это не пригодилось: второй пилот пришел в себя и открыл дверь вручную.