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Самолет над Европой 10 минут летел без управления

Сегодня в 16:50
Фото: Valentin Hintikka/Flickr

Испанские следователи выяснили, что в феврале 2024 года самолет Lufthansa, следовавший из Франкфурта в Севилью, в течение десяти минут летел без контроля пилотов. Это вышло непреднамеренно, сообщает Business Insider.

Airbus A321 с 200 пассажирами на борту летел над Испанией, когда капитан отлучился в туалет. Пока его не было, второй пилот потерял сознание. На допросе капитан судна заявил, что перед уходом его коллега чувствовал себя нормально.

Когда капитан возвращался в кабину пилотов, то не смог открыть дверцу. Пять раз он вводил код доступа, но ничего не получалось. В это время бортпроводники пытались выйти на связь со вторым пилотом — и тоже безуспешно. Тогда капитан ввел код аварийного доступа, но это не пригодилось: второй пилот пришел в себя и открыл дверь вручную.

До Франкфурта оставалось меньше получаса, но самолет решили экстренно приземлить в ближайшем аэропорту Мадрида. Второму пилоту оказал помощь врач из числа пассажиров, а затем его увезли в больницу. Потеря сознания произошла из‑за неврологического заболевания, которое возможно выявить заранее при условии, что симптомы проявились во время медобследования или возникали ранее.

Европейскому агентству безопасности полетов рекомендовали проинформировать об инциденте другие авиакомпании, чтобы те приняли меры.

В марте в США пассажир подал в суд на пилота United Airlines, который силой вытолкал его из туалета самолета и выставил голым перед остальными путешественниками. Мужчина оставался в кабинке больше 20 минут.

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