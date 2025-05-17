Снуп Догг завел канал в телеграме

Снуп Догг создал канал в телеграме. Он уже получил галочку верификации и выложил первый пост.
Его личный телеграм-канал появился 2 мая, а первый пост вышел 16 мая. Рэпер выложил строчку из трека «Drop It Like It’s Hot», а на следующий день попросил голоса (бусты) от своих подписчиков, чтобы он «выпустил собаг» («the doggs out»).
На момент написания заметки на канал Снуп Догга подписались 36,7 тыс. пользователей.
В декабре 2024-го Догг выпустил альбом «Missionary» на виниловой пластинке в виде презерватива. В том же месяце он засемплировал трек, созданный людьми с трудностями в обучении, и поделился с ними прибылью.