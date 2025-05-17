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Кириллу Серебренникову вручили высшую награду Франции

Сегодня в 12:46
Фото: @KirillandhisFriends/Telegram

Кириллу Серебренникову вручили высшую награду Франции — орден Почетного легиона. Режиссер получил ее из рук министра культуры Рашиды Дати в Каннах, сообщается в его телеграм-канале.

Дати отметила вклад Серебренникова в кино, театр и оперу, а также его неоднократное участие в Каннском кинофестивале и уникальность Гоголь-центра в Москве, который тот возглавлял. «Ваше участие в культурной жизни Франции крайне важно», — сказала она. Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном I Бонапартом в 1802 году, его вручают за особые заслуги.

После вручения награды Серебренников выступил на французском языке, рассказала кинокритик «Новой газеты» Лариса Малюкова. Он сказал о важности сохранения связей между Европой и Россией и вере в то, что «все равно победит любовь и искусство».

В этом году в Каннах покажут новый фильм Серебренникова. «Исчезновение Йозефа Менгеле» с Аугустом Дилем в главной роли рассказывает о враче-нацисте, проводившем опыты над узниками Освенцима во время Второй мировой и бежавшем в Южную Америку. Премьера состоится 20 мая.

В 2024 году Серебренников привозил в Канны фильм «Лимонов, баллада об Эдичке», в 2022-м — байопик «Жена Чайковского».

В 2022-м Серебренников осудил российскую спецоперацию на территории Украины и покинул РФ. Перед этим с него сняли судимость по делу «Седьмой студии» и отменили условное наказание.

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