Кириллу Серебренникову вручили высшую награду Франции — орден Почетного легиона. Режиссер получил ее из рук министра культуры Рашиды Дати в Каннах, сообщается в его телеграм-канале.
Дати отметила вклад Серебренникова в кино, театр и оперу, а также его неоднократное участие в Каннском кинофестивале и уникальность Гоголь-центра в Москве, который тот возглавлял. «Ваше участие в культурной жизни Франции крайне важно», — сказала она. Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном I Бонапартом в 1802 году, его вручают за особые заслуги.
После вручения награды Серебренников выступил на французском языке, рассказала кинокритик «Новой газеты» Лариса Малюкова. Он сказал о важности сохранения связей между Европой и Россией и вере в то, что «все равно победит любовь и искусство».
В этом году в Каннах покажут новый фильм Серебренникова. «Исчезновение Йозефа Менгеле» с Аугустом Дилем в главной роли рассказывает о враче-нацисте, проводившем опыты над узниками Освенцима во время Второй мировой и бежавшем в Южную Америку. Премьера состоится 20 мая.
В 2024 году Серебренников привозил в Канны фильм «Лимонов, баллада об Эдичке», в 2022-м — байопик «Жена Чайковского».
В 2022-м Серебренников осудил российскую спецоперацию на территории Украины и покинул РФ. Перед этим с него сняли судимость по делу «Седьмой студии» и отменили условное наказание.