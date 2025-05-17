Кириллу Серебренникову вручили высшую награду Франции

Дати отметила вклад Серебренникова в кино, театр и оперу, а также его неоднократное участие в Каннском кинофестивале и уникальность Гоголь-центра в Москве, который тот возглавлял. «Ваше участие в культурной жизни Франции крайне важно», — сказала она. Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном I Бонапартом в 1802 году, его вручают за особые заслуги.