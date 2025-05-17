Госдума: в 2025-м тарифы ЖКХ вырастут почти на 12%

В 2024 году «Коммерсант» писал, что повышение тарифов запланировано на июль этого года, ссылаясь на прогноз социально-экономического развития РФ в ближайшие три года. В прошлом году тарифы ЖКХ проиндексировали на 9,8% в среднем по стране, а в 2022-м индексацию провели раньше запланированного — из‑за этого в том году повышение произошло два раза.