Госдума: в 2025-м тарифы ЖКХ вырастут почти на 12%

Тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%. Размер индексации будет зависеть от региона, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
В некоторых субъектах тарифы окажутся выше, в других — ниже, но так или иначе изменения пройдут «в сторону увеличения». По словам Кошелева, повышение связано с инфляцией и модернизацией инфраструктуры.
В 2024 году «Коммерсант» писал, что повышение тарифов запланировано на июль этого года, ссылаясь на прогноз социально-экономического развития РФ в ближайшие три года. В прошлом году тарифы ЖКХ проиндексировали на 9,8% в среднем по стране, а в 2022-м индексацию провели раньше запланированного — из‑за этого в том году повышение произошло два раза.
Повышение на 12% в 2025 году прогнозировали в Минэкономразвития.