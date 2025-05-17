Профсоюз музыкантов США встал на защиту Тейлор Свифт и Брюса Спрингстина. Их атаковал Дональд Трамп

Свифт ранее поддерживала кандидатку в президенты США от демократов Камалу Харрис, после чего Трамп писал, что «ненавидит ее». Спрингстин давно выступает против Трамп (он называл его «психически больным») и тоже активно поддерживал Харрис, а в мае со сцены обвинил президента и его администрацию в коррупции и некомпетентности.