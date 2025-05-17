Профсоюз музыкантов США встал на защиту Тейлор Свифт и Брюса Спрингстина. Их атаковал Дональд Трамп

Американская федерация музыкантов (AFM) встала на защиту Брюса Спрингстина и Тейлор Свифт, которых в соцсетях атаковал президент США Дональд Трамп. Оба исполнителя критиковали политика.
Свифт ранее поддерживала кандидатку в президенты США от демократов Камалу Харрис, после чего Трамп писал, что «ненавидит ее». Спрингстин давно выступает против Трамп (он называл его «психически больным») и тоже активно поддерживал Харрис, а в мае со сцены обвинил президента и его администрацию в коррупции и некомпетентности.
16 мая Трамп выложил несколько постов в Truth Social. «Кто‑нибудь заметил, что с тех пор, как я сказал „Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ“, она перестала быть „ГОРЯЧЕЙ“?», — написал политик. Следом он атаковал Спрингстина, назвав его «тупым как пробка» и «высохшим рокерским черносливом».
«Я вижу, что крайне переоцененный Брюс Спрингстин едет в зарубежную страну, чтобы плохо говорить о президенте Соединенных Штатов. Он мне никогда не нравился, никогда не нравилась его музыка или его радикальная левая политика, и, что важно, он не талантливый парень — просто назойливый, отвратительный ПРИДУРОК», — написал Трамп.
AFM назвала Свифт и Спрингстина «блестящими музыкантами» и «примерами для подражания», вдохновляющими «миллионы людей» во всем мире. «Музыканты имеют право на свободу выражения, и мы солидарны со всеми нашими членами», — заявил президент организации Тино Гальярди.
В октябре выйдет байопик «Избавь меня от небытия», в котором Спрингстина сыграл Джереми Аллен Уайт. Музыкант высоко оценил работу актера.