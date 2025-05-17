Норман Ридус хотел бы сыграть в экранизации Death Stranding

Ранее геймдизайнер рассказал, что не хотел бы просто перенести игру на экран: «Многие считают, что достаточно просто взять на главные роли Нормана или Мадса Миккельсена, но я не думаю, что это интересно — просто превратить игру в живую адаптацию».