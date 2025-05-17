Норман Ридус хотел бы сыграть в экранизации Death Stranding

Норман Ридус рассказал, что хотел бы повторить свою роль в экранизации Death Stranding.
Актер играл в оригинальной игре Сэма Портера Бриджеса — курьера и символа восстановления связей между людьми в мире, где все разрушено и каждый изолирован.
Кто исполнит главные роли в экранизации игры, пока неизвестно. Режиссером проекта стал создатель «Свиньи» и «Тихое место: День первый» Майкл Сарноски.
Вместе со знаменитой киностудией, ответственной за «Реинкарнацию» и «Всё везде и сразу», продюсировать проект будет создатель видеоигры Хидео Кодзима и компания Square Peg.
Ранее геймдизайнер рассказал, что не хотел бы просто перенести игру на экран: «Многие считают, что достаточно просто взять на главные роли Нормана или Мадса Миккельсена, но я не думаю, что это интересно — просто превратить игру в живую адаптацию».