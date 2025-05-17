Лесли Бибб боялась подцепить диарею на съемках «Белого лотоса» в Таиланде

По словам Бибб, она переживала из‑за качества воды, используемой на съемках. В Таиланде не рекомендуется пить воду из‑под крана. «Я спрашивала: „А откуда эта вода?“ Потому что в Таиланде она не самая чистая». «Я говорила: „Это бутилированная?“ А они: „Да-да-да-да-да“. А я: „Ну все, у всех будет диарея. У всех будет диарея. Это путь в никуда“», — отметила актриса.