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Лесли Бибб боялась подцепить диарею на съемках «Белого лотоса» в Таиланде

Сегодня в 12:30
Фото: Rip Cord Productions

Лесли Бибб рассказала, что боялась подхватить диарею во время съемки одной из сцен в третьем сезоне «Белого лотоса».

Речь идет о сцене из четвертого эпизода, где героини Бибб, Кэрри Кун и Мишель Монахан попадают под струи из водяных пистолетов, которыми играют дети, празднующие тайский Новый год.

«Когда мы туда приехали, фестиваль как раз проходил в реальном времени, и все такие: „Пошли!“ А я говорю: „Нет, я хочу прочувствовать это“ — я буквально вошла в образ, как Дэниел Дэй-Льюис.

Мы пришли, а там около 300 массовщиков с водяными пистолетами — просто кошмар. Я посмотрела, и наши члены съемочной группы тоже с пистолетами, поливают нас, и я думаю: „Это же ужас просто“», — сказала актриса.

По словам Бибб, она переживала из‑за качества воды, используемой на съемках. В Таиланде не рекомендуется пить воду из‑под крана. «Я спрашивала: „А откуда эта вода?“ Потому что в Таиланде она не самая чистая». «Я говорила: „Это бутилированная?“ А они: „Да-да-да-да-да“. А я: „Ну все, у всех будет диарея. У всех будет диарея. Это путь в никуда“», — отметила актриса.

«Белый лотос» продлили на четвертый сезон. Где будут проходить съемки, пока неизвестно. По данным Deadline, представители HBO намекали, что следующим местом станет Европа. Создатель и режиссер шоу Майк Уайт неоднократно высказывался о своей нелюбви к холоду и желании охватить все континенты, поэтому также обсуждаются Австралия и Марокко.

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