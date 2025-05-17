Скарлетт Йоханссон высказалась о съёмках «Мстителей»: «Это было похоже на хаос»

Был ещё Тор, но этот персонаж ощущался как из совершенно другой вселенной. У него был совсем другой тон, не такой, как у „Железного человека“. Фильм о Капитане Америка тоже имел свою собственную идентичность. Когда всех этих персонажей объединили вместе — плюс Халк и Соколиный глаз — это казалось просто кашей, если честно. Даже на съёмочной площадке всё выглядело безумно. Мы выглядели сумасшедшими», — сказала она.