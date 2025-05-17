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Скарлетт Йоханссон высказалась о съёмках «Мстителей»: «Это было похоже на хаос»

Сегодня в 08:23
Фото: Paramount Pictures

Скарлетт Йоханссон рассказала в интервью Vanity Fair о съемках «Мстителей» 2012 года, которые поначалу «были похожи на хаос».

«Когда мы снимали первых „Мстителей“, никто из нас не знал, каким может быть их потенциал. „Железный человек“ стал огромным успехом. Он буквально построил студию Marvel. „Железный человек 2“ тоже был хорош.

Был ещё Тор, но этот персонаж ощущался как из совершенно другой вселенной. У него был совсем другой тон, не такой, как у „Железного человека“. Фильм о Капитане Америка тоже имел свою собственную идентичность. Когда всех этих персонажей объединили вместе — плюс Халк и Соколиный глаз — это казалось просто кашей, если честно. Даже на съёмочной площадке всё выглядело безумно. Мы выглядели сумасшедшими», — сказала она.

Йоханссон дебютировала в MCU в роли Наташи Романофф (Черной вдовы) в фильме 2010 года «Железный человек 2», а затем снялась в фильме 2012 года «Мстители».

Актриса призналась, что сомневалась в успехе проекта и считала, что никто, кроме Кевина Файги и Джосса Уидона, не знал, сработает ли это: «Актеры просто слепо верили им». Поворотным моментом для нее стала съемка культовой сцены, в которой камера делает круг вокруг команды героев:

«Я помню сцену, где нас всех показывают в этом 360-градусном кадре. В тот момент мы подумали, что, возможно, у этого есть шанс. Это было мощно. Когда мы посмотрели отснятое — выглядело круто. Хотя во время съёмок ощущения были совсем не такие. Мы были молоды, получали огромное удовольствие и стали настоящими друзьями. Это было незабываемо».

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