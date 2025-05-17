HBO показал трейлер фильма «На вершине горы»: «У нас буквально есть ресурсы, чтобы захватить мир»

HBO Max опубликовал первый трейлер фильма «На вершине горы» («Mountainhead») от шоураннера «Наследников» Джесси Армстронга. Премьера ленты состоится 31 мая.
В ролике ведущий CNN сообщает: «Представители ООН открыто связывают рост этнической напряженности с новыми инструментами генеративного ИИ, представленными на платформе Traam» — соцсети, принадлежащей персонажу Кори Майкла Смита по имени Венис.
«Я просто хочу сказать, это не твоя вина, Венис», — говорит Хьюго (Джейсон Шварцман). Венис отвечает: «Очевидно, что не моя. Почему ты вообще это говоришь?» Затем Рэндалл (Стив Кэрелл) добавляет: «Мы — самые умные люди в Америке. У нас буквально есть ресурсы, чтобы захватить мир».
Сюжет ленты рассказывает о группе друзей-миллиардеров, собравшихся вместе на отдыхе в разгар международного кризиса. Армстронг не только снял фильм по собственному сценарию, но и выступил в качестве исполнительного продюсера.
Лента выходит через два года после завершения работы над «Наследниками». За время своего существования шоу получило 75 номинаций на премию «Эмми» и 19 побед, включая три в категории «Выдающийся драматический сериал».