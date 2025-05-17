«Я просто хочу сказать, это не твоя вина, Венис», — говорит Хьюго (Джейсон Шварцман). Венис отвечает: «Очевидно, что не моя. Почему ты вообще это говоришь?» Затем Рэндалл (Стив Кэрелл) добавляет: «Мы — самые умные люди в Америке. У нас буквально есть ресурсы, чтобы захватить мир».