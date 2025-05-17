EA отказалась от удаленки и вернула сотрудников на три дня в неделю в офис

Electronic Arts ввела гибридную модель работы, попросив сотрудников вернуться в офис на три дня в неделю. Об этом сообщает The Verge.
«Мы приняли глобальную гибридную модель работы, чтобы объединить команды с большей ясностью и намерениями, что позволит быстрее принимать решения, четче их выполнять и сильнее привязываться друг к другу», — рассказал вице-президент по корпоративным коммуникациям Джастин Хиггс.
Сотрудники, живущие в 48 километрах от места расположения офиса, перейдут на гибридную модель, а те, кто живет за пределами этого радиуса, будут считаться удаленными.
Изменения в политике EA последовали за недавними увольнениями от 300 до 400 человек, сокращениями в BioWare, о которых было объявлено в январе, и увольнением около 5% сотрудников в начале прошлого года.
Ранее опрос LinkedIn показал, что зумеры и миллениалы готовы зарабатывать меньше ради гибридной или удаленной работы. На снижение зарплаты в обмен на удаленную работу согласились 40% зумеров и миллениалов. Среди других причин, по которым они пошли бы на снижение зарплаты, — это работа с более высокой мобильностью, более разумная нагрузка и лучшие отношения с начальством.