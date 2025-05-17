EA отказалась от удаленки и вернула сотрудников на три дня в неделю в офис

Ранее опрос LinkedIn показал, что зумеры и миллениалы готовы зарабатывать меньше ради гибридной или удаленной работы. На снижение зарплаты в обмен на удаленную работу согласились 40% зумеров и миллениалов. Среди других причин, по которым они пошли бы на снижение зарплаты, — это работа с более высокой мобильностью, более разумная нагрузка и лучшие отношения с начальством.