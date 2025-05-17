Кодзима завещал своей команде USB-флешку со всеми идеями для игр

Но потом я заболел и не мог ничего создавать. И в то время я видел, как многие люди вокруг меня уходят из жизни. Я столкнулся со смертью. Конечно, я выздоровел, но теперь я думал: „Подождите, сколько лет у меня осталось, чтобы сделать игру или фильм?“ Может быть, у меня есть десять лет?» — сказал он.