Кодзима завещал своей команде USB-флешку со всеми идеями для игр

Геймдизайнер и гений Хидео Кодзима рассказал, что завещал сотрудникам USB-накопитель со своими лучшими идеями для игр.
«Я отдал USB-накопитель со всеми моими идеями моему личному помощнику, что‑то вроде завещания. Возможно, они продолжат создавать вещи после того, как меня не станет в Kojima Productions… Меня мучает вопрос: что будет с Kojima Productions после того, как меня не станет? Я не хочу, чтобы они просто управляли нашими существующими IP», — сказал геймдизайнер.
Во время пандемии он перенес болезнь, которая вдохновила его на серьезные размышления о будущем своей студии Kojima Productions, поэтому он решил взяться за множество проектов, таких как Physint от Sony, OD от Xbox и грядущий сиквел Death Stranding.
«60-летие стало не таким уж поворотным моментом в моей жизни, как пережитое во время пандемии. В то время я серьезно заболел, а также перенес операцию на глазах. До этого момента я не считал себя старым, понимаете? Я просто не чувствовал своего возраста и полагал, что смогу творить до тех пор, пока живу.
Но потом я заболел и не мог ничего создавать. И в то время я видел, как многие люди вокруг меня уходят из жизни. Я столкнулся со смертью. Конечно, я выздоровел, но теперь я думал: „Подождите, сколько лет у меня осталось, чтобы сделать игру или фильм?“ Может быть, у меня есть десять лет?» — сказал он.
По словам геймдизайнера, он пересмотрел свои приоритеты в отношении того, как ему провести оставшиеся годы. Кодзима подумывал о том, чтобы снять фильм, но режиссеры Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн — оба они снимались в Death Stranding — посоветовали ему заняться видеоиграми.
Во время болезни он также понял, что многие поклонники хотят, чтобы он сделал что‑то похожее на Metal Gear, поэтому он решил создать игру про шпионаж Physint вместе с Sony.