Глеб Калюжный уйдет на срочную службу 27 мая

Актер Глеб Калюжный отправится на срочную службу 27 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его агента Григория Сухова.
В каких войсках он будет служить, пока неизвестно. Сухов рассказал Shot, что актер готов отправиться в любой род войск.
Он также отметил, что на Калюжного произвели впечатление съёмки в фильме «Малыш» — это военная драма, в которой аполитичный рэпер из Донецка становится добровольцем, чтобы спасти свою мать.
В начале марта против Калюжного завели уголовное дело по части первой статьи 328 УК об уклонении от военной службы. По информации Mash, поводом для уголовного дела могла стать попытка Калюжного «сымитировать сотрясение мозга». В октябре 2024 года он получил повестку о явке на сборный пункт, а в ноябре обратился в московскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, отмечал канал.
Глеб Калюжный — 26-летний актер, карьера которого началась совершенно случайно после роли в фильме «14+». Продюсеры написали ему во «ВКонтакте» и пригласили на кастинг, в итоге он был утвержден на главную роль.
Среди известных ролей Калюжного — «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки», «Водоворот», «Черная весна».