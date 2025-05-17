Глеб Калюжный уйдет на срочную службу 27 мая

В начале марта против Калюжного завели уголовное дело по части первой статьи 328 УК об уклонении от военной службы. По информации Mash, поводом для уголовного дела могла стать попытка Калюжного «сымитировать сотрясение мозга». В октябре 2024 года он получил повестку о явке на сборный пункт, а в ноябре обратился в московскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, отмечал канал.