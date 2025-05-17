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Картину Марлен Дюма «Мисс Январь» продали на аукционе за рекордные 13,6 млн долларов

Сегодня в 06:37
Фото: Christie’s

На аукционе Christie’s картину южноафриканской художницы Марлен Дюма продали за 13,6 млн долларов. Об этом сообщает CNN.

Получившаяся сумма стала рекордом среди ныне живущих женщин-художников. «Мы были в восторге от результатов нашей вечерней распродажи», — заявила Изабелла Лаурия, глава вечерней распродажи 21-го века, назвав цену «невероятной».

Дюма создала картину «Мисс Январь» высотой 2,82 метра в 1997 году. Работа отсылает к раннему произведению художницы «Мисс мира», которое она создала в 10 лет.

«Благодаря своим монументальным масштабам и необычной тематике, „Мисс Январь“ является поистине магнум опусом Марлен Дюма. В этой картине Дюма триумфально демонстрирует формальное владение женским телом и одновременно освобождает его от традиций подчинения, разрушая нормализованные представления о женской обнаженной натуре через призму истории, ориентированной на мужчин», — сказала Сара Фридландер, заместитель председателя отдела послевоенного и современного искусства Christie’s.

На сегодняшний день Дюма известна как одна из самых влиятельных художниц в мире. Она известна своими эмоционально заряженными, психологически сложными портретами — часто основанными на найденных фотографиях — которые исследуют темы сексуальности, расы, горя, материнства и тела.

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