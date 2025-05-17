Картину Марлен Дюма «Мисс Январь» продали на аукционе за рекордные 13,6 млн долларов

«Благодаря своим монументальным масштабам и необычной тематике, „Мисс Январь“ является поистине магнум опусом Марлен Дюма. В этой картине Дюма триумфально демонстрирует формальное владение женским телом и одновременно освобождает его от традиций подчинения, разрушая нормализованные представления о женской обнаженной натуре через призму истории, ориентированной на мужчин», — сказала Сара Фридландер, заместитель председателя отдела послевоенного и современного искусства Christie’s.