Картину Марлен Дюма «Мисс Январь» продали на аукционе за рекордные 13,6 млн долларов

На аукционе Christie’s картину южноафриканской художницы Марлен Дюма продали за 13,6 млн долларов. Об этом сообщает CNN.
Получившаяся сумма стала рекордом среди ныне живущих женщин-художников. «Мы были в восторге от результатов нашей вечерней распродажи», — заявила Изабелла Лаурия, глава вечерней распродажи 21-го века, назвав цену «невероятной».
Дюма создала картину «Мисс Январь» высотой 2,82 метра в 1997 году. Работа отсылает к раннему произведению художницы «Мисс мира», которое она создала в 10 лет.
«Благодаря своим монументальным масштабам и необычной тематике, „Мисс Январь“ является поистине магнум опусом Марлен Дюма. В этой картине Дюма триумфально демонстрирует формальное владение женским телом и одновременно освобождает его от традиций подчинения, разрушая нормализованные представления о женской обнаженной натуре через призму истории, ориентированной на мужчин», — сказала Сара Фридландер, заместитель председателя отдела послевоенного и современного искусства Christie’s.
На сегодняшний день Дюма известна как одна из самых влиятельных художниц в мире. Она известна своими эмоционально заряженными, психологически сложными портретами — часто основанными на найденных фотографиях — которые исследуют темы сексуальности, расы, горя, материнства и тела.