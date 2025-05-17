Сериал «Охотник за головами» отменили после первого сезона

Prime Video решила закрыть сверхъестественную экшн-драму «Охотник за головами» после первого сезона. Об этом сообщает Deadline.
Стриминг принял такое решение более чем через месяц после выхода восьми получасовых эпизодов. В премьерную неделю сериал попал в топ-10 стриминга Nielsen, заняв 9-е место в чарте Originals с 563 млн минут просмотра.
«Охотник за головами» также попал в топ-10 на платформе Prime Video и в настоящее время занимает 5-е место. Сериал получил высокие оценки критиков и зрителей, но не смог вызвать ажиотаж в социальных сетях.
Сюжет рассказывает об убитом охотнике за головами Хьюбе, который был воскрешен дьяволом, чтобы ловить и отправлять обратно демонов, сбежавших из адской тюрьмы. Главную роль исполнил Кевин Бейкон.