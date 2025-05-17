Байопик о Брюсе Спрингстине выйдет в прокат в октябре

Биографический фильм о музыканте Брюсе Спрингстине выйдет в кинопрокат 24 октября. Об этом написал Rolling Stone.
Картину «Deliver Me From Nowhere» выпустят студия 20th Century Studios и компания Disney Live Acton. Режиссером ленты будет Скотт Купер. Главную роль в проекте исполнит Джереми Аллен Уайт.
Фильм расскажет о создании альбома «Nebraska» в 1982 году. Джереми Стронг сыграет в байопике менеджера Джона Ландо, Стивен Грэм — отца Спрингстина, Одесса Янг —возлюбенную музыканта Фэй, и Пол Уолтер Хаузер — гитарного техника Майка Батлана.
Купер отмечал, что хотел передать в картине тот же дух, который присутствовал в пластинке «Nebraska», и рассказать историю Спрингстина с «подлинностью и надеждо».
«„Nebraska“ Брюса Спрингстина глубоко сформировала мое художественное видение. Грубое, неприкрашенное изображение жизненных испытаний и стойкости в альбоме находит во мне глубокий отклик», — подчеркнул кинематографист.