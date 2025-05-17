Пес Диего из Красноярска попал на сайт журнала Vogue

«Фотографы могут свободно отправить снимки на сайт Vogue через заявку. Там их смотрят, отбирают и могут опубликовать. У нас долго не могли принять фотографии, а теперь они на международном ресурсе. Говорили, что есть сложности с отбором фотографий из России, но мы его прошли», — рассказала Валентина.