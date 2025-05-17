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Пес Диего из Красноярска попал на сайт журнала Vogue

Сегодня в 00:04
Фото: Юлия Бец

Фотографию пса Диего из Красноярска опубликовали на сайте журнала Vogue. Об этом сообщил ТВК. Издание пообщалось с хозяйкой собаки Валентиной.

Она поделилась, что Диего на вершине «Красный Гребень» на Торгашинском хребте запечатлела фотограф Юлия Бец. Девушка отправила снимок в редакцию знаменитого медиа. Оказалось, такая возможность есть у любого фотографа.

«Фотографы могут свободно отправить снимки на сайт Vogue через заявку. Там их смотрят, отбирают и могут опубликовать. У нас долго не могли принять фотографии, а теперь они на международном ресурсе. Говорили, что есть сложности с отбором фотографий из России, но мы его прошли», — рассказала Валентина.

Она добавила, что фото Диего сделали на закате в сентябре 2024 года. «Моя собака дрессированная: мы поставили его в стойку и получилось такое фото на закате — с цветами и красками», — отметила женщина.

Валентина вспомнила, как два года назад забрала Диего из приюта «Хаски Сибири». Туда щенка привезли вахтовики, которые нашли его вместе с мамой на угольном месторождении неподалеку от Норильска.

Когда Диего было пять месяцев, пес попал к Валентине. «Он был боязливым, несоциальным, но пластичным. Из‑за сложностей жизни пугался и сидел под столом. Мне пришлось все взять в свои руки и пойти с ним заниматься», — сказала она.

По словам хозяйки Диего, псу потребовался всего месяц занятий, чтобы осмелеть и даже начать выступать на соревнованиях по кинологическому фристайлу. Вдохновленная успехом питомца, Валентина пошла учиться на кинолога.

Вместе со своим любимцем девушка участвовала в различных турнирах и проектах. «Мы устраивали много фотосессий, снимались в рекламных коллаборациях, в ролике от мэрии с призывом убирать за своим питомцем», — вспомнила Валентина.

Она по-прежнему ведет активную деятельность вместе с собакой. Валентина и Диего занимаются медиаволонтерством, выступают на благотворительных мероприятиях и просвещают любителей животных.

«Я всем транслирую, что с собакой из приюта можно вести классную, активную жизнь. Но это большая ответственность за свою собаку каждую минуту. Если вам просто интересно общаться с животными, необязательно брать собаку домой: можно приезжать в приюты и играть там с животными, участвовать в мероприятиях», — пояснила Валентина.

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